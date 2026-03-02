Applikationstekniker inom IFS
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Applikationstekniker inom IFSmed placering i Norrköping
Sjöfartsverket är mitt i en spännande förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. I dagsläget består IT-avdelningen av ungefär 110 medarbetare. Arbetssättet är agilt, vilket gör att det finns utrymme att bidra med nya idéer som skapar både användarvärde och IT-nytta under IT-tjänsternas hela livscykel. Vi har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan samtidigt som vi värnar högt om att ses fysiskt när det behövs. Tätt samarbete skapar förutsättningar för snabba beslutsvägar och smidig samverkan mellan olika roller och avdelningar. I vårt team finns både tekniker, utvecklare, testledare och andra specialistkompetenser, vilket ger dig en dynamisk och mångfacetterad arbetsmiljö. Vår vision är högt satt, vi siktar på att bli Sveriges mest utvecklande IT avdelning! Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som applikationstekniker kommer du att tillhöra Sjöfartsverkets IT-avdelning och ingå i ett team som har helhetsansvar för drift, förvaltning och utveckling av vårt affärssystem.
Som applikationstekniker kommer du bl.a. att:
Delta i arbetet med drift, underhåll och vidareutveckling av vår IFS-miljö
Felsöka och lösa tekniska problem tillsammans med andra team
Arbeta med installationer och uppgraderingar
Hantera supportärenden
Vem är du?
För att vara framgångsrik i rollen som applikationstekniker krävs det att du har:
Grundläggande kunskaper inom Linux
Erfarenhet av databashantering
Grundläggande kunskaper inom programmering och skriptning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom något eller några av dessa områden:
IFS Cloud eller IFS Applications
Oracle databaser
Automation
Virtualiserade och komplexa miljöer
Arbete med integrationer
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en utvecklad analytisk förmåga och är lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att jobba i team samtidigt som du kan genomföra arbetsuppgifter självständigt. Du är drivande och har inställningen att ständigt göra saker bättre samt är nyfiken på att lära dig nya tekniker och verktyg. Du är även hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper och idéer.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas under våren 2026.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Projektledare Torben Ågren, 010-478 56 22 eller torben.agren@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 22 mars 2026.
Diarienummer: 26-01793
