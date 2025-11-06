Applikationskonsult
2025-11-06
Junior applikationskonsult
Rollbeskrivning
Vi söker en junior applikationskonsult (nivå 2) som vill arbeta med utveckling, test och drift av molnbaserade lösningar. Du ingår i ett team som ansvarar för applikationsförvaltning, integrationer och behörighetsadministration i en miljö med höga krav på kvalitet och service. Omfattning: 100%. Arbetssätt: hybrid.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Förvalta och konfigurera applikationer samt tillhörande integrationer.
Hantera behörigheter, incidenter och ändringar enligt etablerade processer.
Medverka i planering, test och driftsättning av förändringar och releaser.
Dokumentera konfigurationer, flöden och rutiner.
Samverka med verksamhet och utvecklingsteam för att säkra krav och gränssnitt.
Bidra till löpande förbättring av plattformar och arbetssätt.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT/system- eller applikationsdrift, eller motsvarande erfarenhet.
Grundläggande förståelse för moln- och applikationsdrift, integrationer och konfiguration.
Erfarenhet av incident- och changehantering i t.ex. Jira eller ServiceNow.
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta strukturerat i team.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Kännedom om ITIL-ramverket.
Erfarenhet av low-code-plattformar med stödjande script, t.ex. SQL.
Erfarenhet av att stötta finansiella processer och system (t.ex. OneStream, treasury-lösningar, Nomentia eller liknande).
Erfarenhet av projektarbete i förvaltnings- eller utvecklingsteam.
Start/Längd
Start: Omgående
Längd: till och med 2026-10-31 (möjlighet till förlängning enligt överenskommelse)
Plats
Stockholm (hybrid, 2-3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9592760