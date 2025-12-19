Application Support Specialist till Heras
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en verksamhetsnära IT-roll där stabil drift, kvalitet och leveransförmåga är avgörande? Heras söker nu dig som är Application Support Specialist och som vill ta ansvar för affärskritiska system, samtidigt som du bidrar till effektiva och säkra processer i en internationell verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag med möjlighet till överrekrytering. Du blir initialt anställd hos Bravura, med målsättningen att på sikt erbjudas en direktanställning hos Heras om båda parter bedömer att samarbetet fungerar väl. Detta upplägg ger en bra möjlighet att lära känna varandra och säkerställa att rollen och organisationen är rätt matchning.Om företaget
Heras är en ledande aktör inom integrerade säkerhetslösningar och en proaktiv säkerhetspartner för kunder inom allt från kritisk infrastruktur och industri till retail, byggarbetsplatser och högsäkerhetsmiljöer. Genom att kombinera högkvalitativa lösningar med djup verksamhetsförståelse skapar Heras säkerhet som fungerar sömlöst, både i vardagen och i det kritiska ögonblicket. För Heras handlar säkerhet inte bara om teknik, utan om ansvar, människor och tillförlitliga leveranser i hela värdekedjan.
Nu stärker Heras sitt IT-team och söker två Application Support Specialists med fokus på Microsoft Dynamics och verksamhetskritiska operationsnära system. Läs mer om Heras här: https://heras.com/Dina arbetsuppgifter
Ge kvalificerad support för affärsnära applikationer, hantera komplexa ärenden som inte kan lösas av 1st line, samt bidra till förbättring av system och processer. Du hanterar incidenter, felsöker systemflöden och analyserar rotorsaker för att säkerställa att systemen fungerar effektivt. Samtidigt bidrar du aktivt till förbättringsarbete, releaser och uppgraderingar för att utveckla och optimera verksamhetens IT-miljö. Rollen innebär att du fungerar som navet mellan servicedesk, verksamheten, IT och externa systemleverantörer, med nära samarbete med process- och produktägare.
Rollen passar dig som vill arbeta tekniskt och analytiskt i en verksamhetsnära miljö, där du har ett tätt samarbete med användare och affärskritiska funktioner.
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera och lösa 2nd line-ärenden inom Microsoft Dynamics och andra affärskritiska system
Felsöka i komplexa systemflöden
Arbeta med systemparametrar, enklare konfigurationer och liknande
Stötta slutanvändare och super users
Dokumentera lösningar, skapa kunskapsartiklar och användarguider
Delta i releasearbete, tester, uppgraderingar och systemförändringar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet inom Microsoft Dynamics eller liknande CRM-system
Incident- och applikationssupport i verksamhetskritiska system
God förståelse för affärsprocesser, såsom produktion, order, lager, inköp eller logistik, och hur de stöds av IT-system
Kunskap om felsökning, logganalys och grundläggande databashantering
ITSM-verktyg såsom Jira och Confluence
Förmåga att kommunicera tydligt med både tekniska och icke-tekniska användare
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
Som person ser vi att du är analytisk och lösningsorienterad, med en god förmåga att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt i dialog med användare. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för leverans och drivs av att ständigt förbättra arbetssätt och lösningar - med ambitionen att göra saker smartare, inte bara snabbare.
Heras erbjuder
En central och verksamhetsnära roll i deras digitala operationsmiljö
Arbete med moderna system och affärskritiska processer
Möjlighet att påverka och utvecklas i takt med att organisationen växer
Ett engagerat team där kunskap delas och utvecklas tillsammans
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Kista, Stockholm. Möjlighet till hybridarbete
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
• info@bravura.se
• 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
