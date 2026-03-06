APL-samordnare
Vill du vara länken mellan utbildning och arbetsliv och bidra till att vuxna når arbete och yrkeskompetens?
Movant i Göteborg söker nu en engagerad och strukturerad APL-samordnare som vill vara med och utveckla samt kvalitetssäkra våra APL-platser. Rollen innebär nära samverkan med branschen inom utbildningsområdena bygg och anläggning, el, industri samt VVS och fastighet.
Om rollen
Som APL-samordnare ansvarar du för att planera, samordna och följa upp studerandes praktik (APL). Du arbetar nära utbildningsledning, lärare och arbetsgivare och har en nyckelroll i att skapa relevanta praktikplatser som motsvarar utbildningarnas mål och arbetsmarknadens behov.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Etablera, utveckla och vårda kontakter med företag och branschaktörer inom bygg- och anläggning, el, industri samt VVS och fastighet
• Matcha studerande mot lämpliga APL-platser tillsammans med lärare
• Informera handledare om mål, bedömning och ansvar
• Kvalitetssäkra APL platser genom besök och avstämningar
• Hantera avtal och dokumentation enligt rutin
• Stötta studerande före praktikperioder tillsammans med lärare
• Bidra till kvalitetsarbete samt utveckling av skolans APL-process och branschsamverkanKvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av samordning, administration eller arbetslivssamverkan
• God digital kompetens och vana vid administrativa arbetsuppgifter
• Förmåga att nätverka och skapa kontakter med arbetsgivare
• Aktiv och bekväm med att använda sociala medier, exempelvis LinkedIn
Meriterande
• Erfarenhet från vuxenutbildning eller yrkesutbildning
• Branschkontakter inom aktuella utbildningsområden
• Pedagogisk erfarenhet eller handledarutbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsskapande, lösningsorienterad och strukturerad. Du är kommunikativ, ansvarstagande och trivs i en roll där du samordnar många kontakter samtidigt.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande arbete med stor samhällsnytta
• Möjlighet att påverka utbildningars kvalitet och arbetslivsanknytning
• Samarbete i ett engagerat team
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Hilda Curovac, 0722178460
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
