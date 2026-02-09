AP Accountant
Culligan Nordic Group
Culligan Nordic är en del av Culligan International Group, en global ledare inom vattenrening med huvudkontor i Chicago och verksamhet i över 90 länder. Med cirka 400 anställda i Norden är vi en av regionens ledande aktörer inom vatten- och kaffelösningar. Vårt uppdrag är tydligt: att leverera hållbara lösningar för rent dricksvatten och minska engångsanvändning av plast. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel. Vi är ett företag i tillväxt, och i Norden växer vi framför allt genom förvärv. Det innebär spännande möjligheter och ett högt förändringstempo - samtidigt som vi har en stabil grund i en kapitalstark internationell koncern.
På Culligan värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Det här är rollen för dig som har lagt grunden inom leverantörsreskontra och redovisning och nu vill ta ett tydligt nästa steg i din utveckling som ekonom. Du har jobbat något eller några år som AP Accountant eller Accountant, känner dig trygg i grunderna och är nu redo att bredda ditt ansvar, fördjupa din kompetens och utmana dig själv ytterligare.
I rollen arbetar du operativt med leverantörsreskontra och löpande redovisning i en nordisk kontext med fokus på Norge och Danmark, samtidigt som du successivt får större insyn i helheten - bokslut, rapportering, avstämningar och förbättringsarbete. Här blir du inte "fast" i en snäv AP-roll, utan får möjlighet att utvecklas mot en mer självständig och komplett accounting-profil.
Vi söker dig som vill förstå varför saker görs - inte bara hur, och som trivs i en miljö där man förväntas ta ansvar, komma med idéer och bidra till att ekonomifunktionen hela tiden blir lite bättre. Här finns utrymme att växa, testa nytt och successivt ta mer ansvar i takt med att din kompetens och trygghet ökar.
Rollen passar dig som är noggrann, nyfiken och ambitiös, och som vill jobba i ett stabilt, internationellt bolag där ekonomifunktionen är viktig, prioriterad och under ständig utveckling. Målet är tydligt: när du lämnar den här rollen ska du vara en vassare och mer heltäckande ekonom än när du började!
Du kommer att:
Arbeta med leverantörsreskontra (AP) för vår norska och danska marknad
Hantera och följa upp leverantörsfakturor, betalningar, avstämningar och balanskonton för att säkerställa hög kvalitet i redovisningen
Arbeta med periodiseringar och säkerställa korrekt bokföring
Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut
Medverka i intern och extern rapportering och stötta i revisionsarbete
Vara delaktig i att utveckla och förbättra processer, rutiner och arbetssätt inom ekonomi
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande regelverk, policys och interna riktlinjer
Vi tror att du:
Har ett par års erfarenhet som AP Accountant eller Accountant
Har goda kunskaper inom redovisning och kontoplan samt erfarenhet av momshantering
Är van att arbeta i ERP-system och snabbt sätter dig in i nya system. Har du jobbat i Microsoft Dynamics FO är det ett plus!
Har förståelse för leverantörsreskontra i Sverige, Norge och Danmark. Vi ser gärna att du tidigare jobbat i nordisk kontext mot andra marknader än Sverige!
Är självgående, ansvarstagande och driven
Vill förstå helheten i ekonomifunktionen - inte bara din egen del, och inte tvekar att på eget initiativ söka information och lösningar
Tar nya utmaningar med lugn, nyfikenhet och professionalism. Vi växer snabbt och det vill du också göra!
Vi erbjuder dig:
Ett tydligt nästa steg i din karriär som ekonom
Möjlighet att utvecklas från AP mot en mer bred och senior accounting-roll
En utvecklande roll i ett finansiellt starkt nordiskt bolag med internationell förankring. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och en global koncernnärvaro i över 90 länder med huvudkontor i Chicago, USA.
En arbetsmiljö där vi uppmuntrar initiativ, lärande och ständig förbättring
Hybridarbete: Teamet är på kontoret i Sollentuna tre dagar i veckan och har möjlighet att jobba hemifrån på onsdagar och fredagar
En kultur där ambition kombineras med värme, samarbete och arbetsglädje
Ditt team
Du blir en del av ett accountingteam om cirka 8 personer. På kontoret hjälper vi varandra, delar kunskap och tar gärna en kaffe tillsammans i köket! Vi pushar och utmanar varandra, med målet att alla ska bli lite bättre för varje månad som går. I det här teamet vill vi att du ska lämna som en mer senior, trygg och kompetent ekonom än när du började. Teamet leds av en närvarande och senior chef med stort hjärta och ett genuint engagemang för att se, utveckla och lyfta potential.
Plats
Culligans huvudkontor i Sollentuna, Stockholm
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att kontakta dig inom ett par veckor från ansökan. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Vi ser fram emot din ansökan!
