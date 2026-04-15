Antenningenjör till RanLOS
Vill du kombinera simulering och konstruktion med praktiskt byggande och mätning? Som antenningenjör på RanLOS får du arbeta nära några av Sveriges mest erfarna experter inom antenn- och mikrovågsteknik och bidra direkt till utvecklingen av nya OTA-testsystem.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos RanLOS.Om företaget
RanLOS är ett svenskt teknikbolag i Mölndal som utvecklar avancerade och kostnadseffektiva OTA-testsystem för trådlös kommunikation. Deras lösningar används av fordonsindustrin, försvarssektorn, testlabb och forskningsinstitut - där kraven på precision och pålitlig uppkoppling är höga. Företaget bygger vidare på forskning från Chalmers och ett tekniskt arv skapat av några av Sveriges främsta experter inom antenn- och mikrovågsteknik.
I utvecklingsteamet finns en unik kombination av systemteknisk tyngd, Europas ledande kompetens inom EMC och djup praktisk erfarenhet av antennteknik. En av kollegorna har arbetat med antenn- och radarsystem i över tre decennier och har lång erfarenhet av att ta avancerade tekniska idéer till färdiga produkter. En annan är en av Europas mest meriterade inom elektromagnetisk kompatibilitet, med bakgrund som forskningschef och mångårig koppling till akademin där hen handleder doktorander inom området. Den tredje har doktorerat inom samma teknik, är utbildad inom teknisk fysik och arbetar dagligen med att omsätta teori till praktiska mätningar och testning av systemen.
Tillsammans skapar de en miljö där teoretisk spets möter praktiskt hantverk och där nya medarbetare får möjlighet att arbeta nära personer som tillhör de absolut mest erfarna inom sitt område. Kulturen är familjär, prestigelös och kunskapsdriven, och eftersom teamet är litet blir varje person en viktig del av helheten.Dina arbetsuppgifter
Som antenningenjör får du en bred och tekniskt avancerad roll där du deltar i hela utvecklingskedjan för RanLOS OTA-testsystem. Arbetet utgår från mikrovågs- och antennteknik och kombinerar elektromagnetiska simuleringar med praktiskt byggande, mätning och verifiering.
En viktig del av rollen är att ta fram antenner, horn, reflektorer och övriga högfrekvenskomponenter i simuleringsverktyg som CST. Du arbetar med att optimera strålningsmönster, S-parametrar, impedansanpassning och vågutbredning i höga frekvensområden. Du gör analyser för att säkerställa att komponenterna uppfyller tekniska krav och fungerar tillsammans i ett komplett mätsystem.
Parallellt konstruerar du mekaniska lösningar i CAD, där du säkerställer att geometri, toleranser och fästpunkter ger hög precision vid RF-integration. När designen är klar bygger du prototyper, ofta i metall, och arbetar praktiskt i labbet med mätinstrument som nätverksanalysatorer, spektrumanalysatorer och fixturer för antennmätningar.
Arbetet innebär många iterativa steg där du jämför simuleringsresultat med mätdata och justerar designen för att optimera prestandan. Du deltar i kravsättning, utveckling av delsystem och verifiering enligt V-modellen och samarbetar dagligen med kollegor som är experter inom EMC, systemteknik och antennteori.
Rollen kräver både teoretisk förståelse och praktisk förmåga - du förväntas kunna gå från modell till fysisk produkt och förstå hur verkliga miljöer påverkar antenn- och mikrovågsegenskaper.
Simulera antenner och mikrovågskomponenter i CST, inklusive optimering av S-parametrar och strålningsmönster
Ta fram mekaniska konstruktioner och fästen i CAD som säkerställer korrekt RF-integration
Bygga prototyper och genomföra mätningar med nätverks- och spektrumanalysatorer i labbmiljö
Analysera mätresultat, jämföra med simuleringar och iterera designen
Delta i utvecklingen av delsystem och hela OTA-testsystem utifrån tekniska krav och mätmetodik
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller elektroteknik
Det är meriterande med erfarenhet av antennkonstruktion eller RF-design
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta nära tekniken och växla mellan analys, konstruktion och praktiskt testarbete. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa samband och kan bryta ner tekniska problem i konkreta steg. När du stöter på något du inte direkt kan lösa, är din naturliga reaktion att utforska, testa och iterera tills du hittar rätt riktning, du är trygg i att lära längs vägen.
Du kommer in i ett team med mycket hög kompetensnivå, vilket gör att du behöver vara nyfiken och intresserad av att ta till dig kunskap från andra. Samtidigt är du självständig nog att driva dina egna delar framåt utan att allt behöver vara på plats från början. Du tar ansvar för din del av helheten och har ett praktiskt förhållningssätt där du gärna bygger, provar och utvärderar för att se vad som faktiskt fungerar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
