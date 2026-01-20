Ansvarstagande och engagerad kock
2026-01-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Beskrivning av jobbet
Har du en passion för matlagning och vill ta ansvar för köket? Som köksansvarig kock kommer du att leda det dagliga arbetet i köket och säkerställa att varje måltid som lämnar köket håller högsta kvalitet. För oss är det inte viktigt vad du gjort tidigare utan din inställning och din vilja att göra vår kvarterskrog till den bästa i området. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt att vi fungerar som team. Större delen av tiden kommer du jobba ensam i köket vilket innebär att du bör vara självgående.
Om Oss
Vi står inför nyöppning av en kvarterskrog i hjärtat av Frösunda i Solna. Menyn kommer vara relativt enkel men samtidigt anpassningsbar över tid. Vår vision är att vi kommer bli områdets centrala mötespunkt för såväl boende som arbetande som förbipasserande. En plats att mötas på över en bit mat eller något gott i glaset.
Ansvar
Planera och skapa menyer tillsammans med restaurangansvariga delägare
Delaktig i att beställa och hantera lager för att säkerställa att vi har de bästa ingredienserna
Upprätthålla hygienstandarder och säkerställa att köket alltid är rent och organiserat
Inventeringsansvar
Din kompetens
Utbildning alternativt tidigare erfarenhet som kock
Kunskaper i matlagning och menyplanering
Förmåga att arbeta i en snabb och dynamisk köksmiljö
Kunskaper i kökshygienDina personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad då rollen också innebär arbete ute i restaurangen när det behövs
Flexibelt tankesätt
Självgående då ensamarbete i köket förekommer
Övriga villkor
Startdatum: 15 februari eller enligt ök
Arbetstider: luncher, kvällar och helger enligt ett rullande schema (öppettider 11-22)
Omfattning: heltid/ deltid
Lön: enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
CV och en kort beskrivning av dig som person
