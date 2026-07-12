Ansvarsfull servitör med erfarenhet
La Esquina AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-12
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Hej, vi söker någon person som är erfaren och ansvarsfull. Någon som kan arbeta heltid och börja omgående.
Du behöver vara en positiv och social person som har lätt för att prata med gäster, och bidra till bra stämning. Att kunna samarbeta på ett enkelt sätt och ha bra arbetsmoral är ett krav. Välkommen med din ansökan. Arbetet gäller på vår italienska restaurang i Vasastan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Sjostromsara@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Esquina AB
(org.nr 559449-4717)
Tegnérlunden 4 (visa karta
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113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
10000296