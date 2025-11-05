Ansvarig process- och systemstöd leverantörsstyrning
2025-11-05
Vi söker nu en ansvarig för process- och systemstöd inom leverantörsstyrning för att stärka vår förmåga att leverera på vårt uppdrag.
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Rollen är ett av Sveriges viktigaste jobb inom inköp, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el för att möta energiomställningen.
Inköpsfunktionen är organisatoriskt placerad inom divisionen gemensamma funktioner, som stödjer hela affärsverket. Divisionen omfattar även kommunikation, HR, rättsavdelning, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet samt inköpsavdelningen.
Rollen ansvarar för att etablera, driva och utveckla Svenska kraftnäts processer och systemstöd för leverantörsstyrning. Rollen samordnar och säkerställer att leverantörskontroller, riskprocesser och kontinuerlig uppföljning genomförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
Tjänsten kommer även att innefatta att:
• Implementera och förvalta systemstöd (ex. SRM-system). I rollen ingår även att driva integration med övriga processer och system i nära samarbete med Hållbarhet.
• Etablera, dokumentera och förvalta processer för leverantörkontroller, riskbedömning och uppföljning i nära samarbete med hållbarhet och övriga i verksamheten.
• Ansvara att leverantörskontroller genomförs (ekonomisk stabilitet, hållbarhet, kvalitet, regelefterlevnad).
• Utveckla nyckeltal, dashboards och rapporteringsrutiner för leverantörsrisker och leveransuppföljning.
• Vara intern kontaktpunkt mellan inköp, hållbarhet, juridik, säkerhet, finans, IT och verksamheten i frågor som rör process för leverantörsstyrning.
• Vara processansvarig för leverantörsstyrning.
• Driva förbättringsprojekt för att stärka leverantörssamarbetet och minska riskexponering.
• Stötta kategoriansvariga och leverantörskoordinatorer med analyser, underlag och riskbedömningar.
Som ansvarig för process- och leverantörsstyrning tillhör du avdelningen inköp, enhet Inköp stationer och underhåll. Avdelningen består idag av ca 45 medarbetare som arbetar med upphandling av såväl entreprenader, indirekt material, konsulter, IT samt elmarknad. Enhet inköp stationer och underhåll består av totalt nio personer.
Chefer och medarbetare inom inköpsavdelningen arbetar aktivt med förändringsarbete för att hela tiden utveckla inköpsverksamheten som präglas av inkludering, teamkänsla, öppenhet och kollegial stämning.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Som person är du relationsskapande både internt och externt och har hög samarbetsförmåga. Du agerar affärsmässigt i dina beslut och i din rådgivning och är lyhörd inför organisationens behov. Du har en helhetssyn över verksamheten och ett starkt eget driv och förmåga att leverera i tid och nå uppsatta mål. Vidare har du stark analytisk förmåga och vana av att arbeta med data och KPI:er och riskmodeller.
Sist men inte minst är du strukturerad och processinriktad med focus på ständiga förbättringar. Du har även en god teknisk förståelse och är intresserad av att arbeta med systemstöd och digitalisering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning:
Akademisk examen inom inköp, ekonomi, juridik, logistik, teknik eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Du har även:
• Minst 3 års erfarenhet inom leverantörsstyrning (SRM) och/eller strategiskt inköp.
• Erfarenhet av projektledning.
• Mycket bra kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av att implementera eller förvalta IT-system, gärna SRM eller närliggande (ERP, riskhantering, compliance).
• Erfarenhet av förändringsledning.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete om tjänsten så tillåter.
• Resor förekommer i liten utsträckning i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 26 november 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
För mer information kontakta gärna följande personer;
Rekryterande chef Nicoleta Teunis, tel. 010-475 97 87.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
