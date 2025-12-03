Ansvarig Grinda Lanthandel & Café
Grinda Wärdshus AB / Butikssäljarjobb / Vaxholm Visa alla butikssäljarjobb i Vaxholm
2025-12-03
Kom och jobba hos oss!
Är du den typen som blir peppad av att se kunder glada och nöjda? Har du alltid drömt om att vara hjärtat i en pittoresk lanthandel och ett mysigt café? Då kanske just du är vår nästa stjärna!
Din roll:
Som Ansvarig för Grinda Lanthandel & Café kommer du att vara vår frontfigur, med ansvar för att skapa en varm och välkomnande atmosfär. Du ser till att våra besökare får den bästa upplevelsen, vare sig de handlar en lokal delikatess, njuter av en nybryggd kopp kaffe eller äter en god sallad.
Vad vi söker:
Vi letar efter någon med relevant utbildning och erfarenhet av liknande roller. Kanske har du varit en del av teamet i en livsmedelsbutik, café eller servicebransch tidigare? Om du älskar att arbeta med människor och har ett gott öga för detaljer, kommer du att passa perfekt!
Kunskap och färdigheter
• Kunnig i kundservice och bemötande. Allt handlar om att få kunderna att känna sig som hemma.
• Erfarenhet av lager- och produktadministration. Du håller koll på hyllorna och ser till att de alltid är välfyllda.
• Duktig på butikskommunikation.
• Förmåga att hantera och förbereda enkla rätter med kärlek och omsorg.
• Erfarenhet att leda ett team.
Varför Grinda?
• Chansen att vara en del av något unikt! Perfekt för dig som vill kombinera kärleken till mat och kundservice med en magisk ö-miljö.
• En arbetsplats där kreativitet uppskattas och initiativ belönas.
• Bra utsikt varje dag, vi klagar inte på det!
Så hör du av dig
Om du känner att detta är rätt utmaning för dig, och du är redo att ta dig an ansvaret för vår charmiga butik och café, då ser vi fram emot att höra från dig! Vi tror att du kan sätta ditt unika avtryck i Grinda Lanthandel & Café och hjälpa oss att bli ännu bättre. Du jobbar nära driftsansvarig. Lanthandeln öppnar helger i maj och stänger i september. Under högsäsong beviljar vi ingen semester.
Gör dig redo att pyssla om våra kunder och servera Grindaanda på ett helt nytt sätt. Vi längtar efter att välkomna dig till vårt team!
Kom och skriv historia med oss! Vem vet, kanske är du vår nästa café Ersättning
Avtalsenlig lön. Fritt boende på Grinda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Kontakt
Driftsansvarig Grinda Lanthandel & Café
Maria Amneteg maria@grinda.se Jobbnummer
9627918