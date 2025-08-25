Anslutningsingenjör - till Vattenfall Eldistribution
2025-08-25
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Om rollen
Sverige har inlett en historisk omställning och står inför en omfattande elektrifiering av samhället. För att visa vår ambition att bidra till energiomställningen samt att fortsätta möjliggöra en ökad elektrifiering av Sverige har vi som mål att år 2030 distribuera dubbelt så mycket mer el i vårt elnät och att överföra el med 99,99 % leveranssäkerhet.
Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen? Sök då rollen som Anslutningsingenjör.
Enheten Nätanslutningar vill nu utöka med ytterligare Anslutningsingenjörer till avdelningen Anslutningar. Avdelningen ansvarar för nyanslutning och anslutningsförändringar 16-250 A samt ombyggnation av Vattenfalls distributionsnät på kunds begäran 16-1500 A.
Tjänsten passar dig som gärna hanterar utmaningar i skärningspunkten mellan teknik, kund och samhälle.
Dina arbetsuppgifter
Sverige står inför ett förändrat energilandskap där behovet av nyanslutningar fortsatt är stort, även om tillväxttakten har stabiliserats. I takt med att nya verksamheter etableras och samhällen utvecklas krävs fortsatt utbyggnad och anpassning av elnätet. Som anslutningsingenjör är du ofta kundens första kontakt med elnätsbolaget och har en central roll i att säkerställa att anslutningsprocessen genomförs korrekt, effektivt och i enlighet med tekniska krav och lokala förutsättningar. Du får därmed en nyckelroll för en positiv upplevelse för kunden och för att vi ska uppfattas som en möjliggörare av hållbar utveckling i samhället.
I rollen kommer du:
Agera som kundens naturliga kontakt genom hela anslutningsärendets gång, där du ansvarar för att proaktivt hålla kunden uppdaterad med rätt information och status.
Planera och projektera anslutningsärenden för att finna de bästa och effektivaste lösningarna.
Utföra elnätsberäkningar och upprätta kundofferter, projektbeskrivningar och kalkyler.
Beställa utförande av entreprenör, granska beredningar, följa upp och redovisa projektekonomi.
Ansvara ochföra kontinuerlig dialog med entreprenörer och installatörer.
Arbeta självständigt men i nära samarbete med både interna och externa intressenter för dina anslutningsärenden.
Bidra till ständig utveckling av interna processer och rutiner .
Kravspecifikation
Vi söker dig som har ett skarpt öga för teknik, ett strukturerat arbetssätt och som trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. I rollen har du många kontakter, så vi söker dig som är social och trivs med att samarbeta. Du tycker om att hjälpa andra, tar egna initiativ, är driven och hittar gärna lösningar när utmaningar uppstår. I dialogen med kund är du kommunikativ och emellanåt extra tydlig när det behövs. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan behålla dig lugn även i mer pressade situationer.
Du har även en god förmåga att planera och prioritera ditt jobb på ett effektivt sätt. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och din vilja att lära, utvecklas och bidra är en viktig egenskap.
Din bakgrund
Eftergymnasial utbildning inom elkraft, energi eller motsvarande yrkeserfarenhet.
God dator- och systemvana, då stor del av arbetet görs i olika IT system
Lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Engelska kan förekomma i rollen.
Meriterande om du har erfarenhet från elbranschen eller en roll som innefattar kontakt med kund, installatör och entreprenörer.
Ytterligare information
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Vi erbjuder dig ett fritt och stimulerande arbete där du blir en del av en stark gemenskap och arbetar tillsammans med ditt team för att hitta de bästa lösningarna för kunden. Vi har förmånen att vara med på resan när energibranschen ställer om vilket ställer krav på att du är anpassningsbar men som också ger dig stora möjligheter till både personliga och yrkesmässiga utvecklingar. Vi förespråkar och stöttar kontinuerligt lärande vilket behövs för att kunna anpassa oss till nya krav, förutsättningar och konsekvenser vad gäller "ny teknik", nya regelverk och dylikt.
För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder:
Ett team som samarbetar, stöttar och löser problem tillsammans
Möjlighet att påverka våra arbetssätt och bidra till utvecklingen av vår enhet
Variation i vardagen - varje anslutning är unik
En kultur där vi uppmuntrar lärande, balans och långsiktig utveckling
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chefer
Karl Emil Svensson 070-291 74 71 karlemil.svensson@vattenfall.com
Frida Nilsson 070-294 38 74 frida.nilsson@vattenfall.com
Anna Ambjörnsson 076-771 16 01 anna.ambjornsson@vattenfall.com
Björn Häggström 072-710 34 51 bjorn.haggstrom@vattenfall.com
För mer information kring rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
