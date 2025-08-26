Annonsrubrik
2025-08-26
Som behandlingssekreterare på Råby får du ett varierande och spännande arbete.
Det kan omfatta allt från att arbeta med ungdomarna på avdelningen tillsammans med behandlingspedagogerna till att hålla i möten med
socialtjänsten och planera för ungdomarnas behandling.
Som behandlingssekreterare ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med enhetschef. Tjänsten innebär arbete i
team med andra funktioner såsom psykolog, lärare, behandlingspedagoger m.fl. Dessutom håller du en tät kontakt med socialtjänsten och
ungdomarnas nätverk.Kvalifikationer
Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp inom
beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande
behandlingsarbete.
Meriterande är om du tidigare arbetat inom tvångsvård samt har dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar samt
myndighetsutövning.
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha ett genuint intresse för
behandlingsarbete, grundmurad positiv människosyn och förmåga att möta människor i utsatta situationer samtidigt som du har förmågan
att hålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Du måste vara flexibel, ha förmågan att periodvis hantera en hög arbetsbelastning och kunna
arbeta både självständigt och i grupp.
Ledarskapserfarenhet är meriterande.
Du ska även ha:
Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
B-körkort är ett krav
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-01-31 med tillträde snarast.
Fackliga företrädare
OFR Dieter Pohland 010-453 74 40
Saco-S Nedzmi Alievski 010-453 74 70
Seko Shadi Shiek Khalil 010-453 23 41
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-09
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Kvalitetschef
Lina Lindkvist lina.lindkvist@stat-inst.se 010-453 74 02 Jobbnummer
