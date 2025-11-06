Annons Fastighetstekniker
2025-11-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Trivs du med att ta ansvar och hitta smarta lösningar?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, har hantverkskunskaper och vill arbeta med fastighetsskötsel i en varierad och meningsfull vardag. Du har en bred kunskap inom fastighetsområdet och hittar gärna nya, kreativa lösningar när det behövs. Med ditt tekniska intresse och kunnande bidrar du till att skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer för både medarbetare och besökare. Hos oss blir du en viktig del av ett team som tillsammans ser till att våra fastigheter fungerar som de ska varje dag.
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta Varberg kommuns fastigheter så att kapitalvärdet på både kort och lång sikt består samt att kommunens förvaltningar kan bedriva sina verksamheter i ändamålsenliga lokaler. Fastighetsavdelningen strävar efter en nöjd kund och detta ska synas i allt avdelningen utför. Kunden i fokus!
Fastighetsavdelningen söker nu en fastighetstekniker. Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med underhåll och skötsel i kommunens fastigheter, exempelvis skolor, förskolor, bad och is-anläggningar och äldreboende. Vi arbetar med arbetsorder styrd drift.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Inre och yttre underhåll och reparation av fastighet
• Kontroll och underhåll av lås, dörrar, fönster, snickerier.
• Kontroll och byte av ljuskällor, inre och yttre
• Åtgärda stopp i avlopp, läckande kranar mm.
• Vitvaror, reparation och byte
• Förebyggande underhåll
• Höghöjds/lift arbete
I tjänsten ingår även arbetsuppgifter såsom:
• Felavhjälpande och förebyggande drift- och underhållsarbete samt framtagande av förbättrings- och åtgärdsförslag.
• Bistå fastighetsförvaltare vid underhållsplanering och löpande kontakt med entreprenörer och kunder samt kontroll av entreprenörers arbeten.
• Beredskap kan ingå i tjänsten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker efter dig som har ett genuint intresse för service, har hantverkskunskaper och vill jobba med fastighetsskötsel. Du har en bred kunskap inom fastighetsområdet och hittar gärna nya kreativa lösningar om så behövs. Vi ser även att du har ett tekniskt intresse och kunnande.
Den digitala vardagen är inte främmande för dig och du ser utvecklingsmöjligheter i att lära dig nya program och andra digitala hjälpmedel.
Meriterande är om du har:
• Utbildning i arbete på tak, fallskydd
• Erfarenhet av att arbeta i arbetsorderstyrd drift
• Liftkort
• Pannoperatörsutbildning
• Anläggningsskötare
Tjänsten kräver körkort B
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen Kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad, prestigelös, analytisk och metodisk. Du behöver kunna ta egna initiativ, ha beslutsförmåga, vara nyfiken och öppen, men samtidigt kunna diskutera frågor öppet inom gruppen då erfarenhet och kompetens finns där. Du ska kunna ta ansvar och arbeta självständigt och lösningsfokuserat samt ha lätt för att samarbeta. Du känner starkt engagemang för ditt arbete, har ett gott förtroende för dina yrkeskunskaper och är öppen för nya idéer och tillvägagångssätt.
Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med övriga verksamheter inom kommunen och entreprenörer krävs det även att du kan kommunicera på ett förtroendegivande sätt, har en god social förmåga och en positiv grundattityd. Mycket god kunskap i svenska krävs både i tal och skrift.
Du behöver känna ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och du är kostnads- och kvalitetsmedveten.
Uppvisande av utdrag av belastningsregister för arbete inom skola eller förskola.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
