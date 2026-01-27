Anläggningsprojektör processanläggningar
Fvb Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fvb Sverige AB i Stockholm
, Västerås
, Gävle
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet, vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år, och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka, det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Du kommer att arbeta med projektering av rörsystem med tillhörande mekaniska installationer i samband med ny- och ombyggnation av anläggningar för värme- och kylproduktion eller andra industriella processanläggningar.
I detta ingår bland annat inhämtning av underlag, projektering och hållfasthetsberäkningar av rörsystem, platsbesök, kontakter med kunder och entreprenörer. Med ökad erfarenhet växer ansvaret och uppdragens komplexitet.
Du kommer att delta i utvecklingen av gruppen och vi värderar samarbete och engagemang väldigt högt. Arbetet präglas av stor frihet med ansvar både mot kollegor och kunder. Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Vi söker dig som har ett par eller flera års erfarenhet från projektering av rörsystem/mekanisk konstruktion, gärna inom energianläggningar eller processindustri i 3D-miljö. Du har ambitionen att bli en vass projektör och ser en tjusning i att dina idéer blir till verklighet i form av komplexa processystem.
Du är kreativ och lösningsorienterad och har förmåga att omforma teori till praktiska lösningar. Att hålla dig uppdaterad inom normer, standarder och verktyg ser du som en naturlig del av arbetet. Du trivs att jobba i projektteam och delar gärna med dig av dina erfarenheter för att utveckla kompetensen i gruppen och företaget.
Det är meriterande om du har erfarenhet från rörberäkningar i t.ex. Caepipe eller Rohr2. Har du även erfarenhet av skanningsutrustning och program för att hantera skanningsmoln är det också ett plus. Du har relevant utbildning exempelvis inom maskin- eller energiteknik.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Anställningsform och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ansökningar hanteras löpande med ambitionen att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kommer att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Johan Pettersson, e-post johan.pettersson@fvb.se
För mer personalrelaterade frågor/information kontakta HR enheten, e-post Hr@fvb.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026!
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4509109-1809804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fvb Sverige AB
(org.nr 556429-3743), https://jobb.fvb.se
Torshamnsgatan 35 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
FVB Sverige AB Jobbnummer
9707170