Anläggningsarbetare
Markservice i Hallsberg AB / Grovarbetarjobb / Hallsberg Visa alla grovarbetarjobb i Hallsberg
2025-10-08
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Markservice i Hallsberg AB i Hallsberg
Vi söker nu anläggningsarbetare för anställning på heltid.
I ett nära samarbete med övrig personal kommer du vara en viktig del i vårt team där du kommer ha stor möjlighet till inflytande och ges utrymme att både bidra och växa inom ditt område.
Markservice AB är ett familjeägt entreprenadföretag som till största delen arbetar inom Örebro län. Totalt sett är vi cirka 20 anställda fördelat på 15 yrkesarbetande och 5 tjänstemän och har en omsättning runt 50 miljoner per år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Våra markentreprenader varierar med allt från byggnationer av industribyggnader, nybyggnad av bostadsområden till utförande av förskolor. Dina arbetssysslor kommer att variera med de aktuella projekten. Ett urval av arbetsuppgifter är följande:
Grundläggning av byggnader & konstruktioner
VA-arbeten
Schaktarbeten
Plattsättningar och finplanering
Montage utrustningar och lekställningar
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av anläggningsbranschen sedan tidigare. Du har god förmåga att planera ditt arbete och är van att sätta upp mål och jobba efter dessa. Du har vana att läsa ritningar och byggbeskrivningar och kan omsätta dessa i praktiken.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska bra och att du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person är du noggrann samt arbetar effektivt och strukturerat. Du kan ta egna initiativ och har vana att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du skall vara utåtriktad och måste trivas med att ge god service.
Tjänsten är på 100%, tillsvidare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är placerad inom Örebro län.
ÖVRIGT
Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i företaget och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt.
Rekrytering kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: david.wessman@markserviceab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markservice i Hallsberg AB
(org.nr 556322-4343)
Ralavägen 7 (visa karta
)
694 32 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9547691