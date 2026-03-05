Anläggningsarbetare
Markservice i Hallsberg AB / Grovarbetarjobb / Hallsberg
2026-03-05
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Markservice i Hallsberg AB i Hallsberg
Vi söker anläggningsarbetare till vårt team - heltid
Vill du vara en del av ett engagerat team där ditt arbete verkligen gör skillnad? Markservice AB söker nu en driven anläggningsarbetare på heltid. Här får du möjlighet att påverka ditt arbete, bidra med dina idéer och växa inom ditt område.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Markservice AB är ett familjeägt entreprenadföretag som framför allt arbetar inom Örebro län. Vi är ett tight team på cirka 20 medarbetare - 15 yrkesarbetande och 5 tjänstemän - och vi omsätter runt 50 miljoner kronor per år. Vi värdesätter god arbetsmiljö, nära samarbete och att ha kul på jobbet.
Vad du kommer göra
Hos oss får du omväxlande och spännande arbetsuppgifter, bland annat:
Grundläggning av byggnader och konstruktioner
VA-arbeten och schaktarbeten
Plattläggningar och finplanering
Montage av utrustning och lekställningar
Arbetsuppgifterna varierar beroende på våra projekt, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
Vi söker dig som redan har erfarenhet av anläggningsarbete och som gillar att ta ansvar för ditt arbete. Du är van vid att läsa ritningar och byggbeskrivningar och omsätta dem i praktiskt arbete.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är noggrann, strukturerad och effektiv
Kan arbeta självständigt men också gillar att samarbeta i team
Tar egna initiativ och alltid strävar efter bra resultat
Är utåtriktad och serviceinriktad
Vi erbjuder
Heltidsanställning, tillsvidare
Placering inom Örebro län
Möjlighet att utvecklas och växa med företaget
Ett öppet och engagerat arbetsklimat där din insats verkligen räknasÖvrig information
Annonsen riktar sig endast till personer som vill arbeta hos oss. Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: david.wessman@markserviceab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markservice i Hallsberg AB
(org.nr 556322-4343)
Ralavägen 7 (visa karta
)
694 32 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778288