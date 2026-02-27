Anläggare / Montör för gatubelysning
Bogfelts Street Lights AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örebro
2026-02-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bogfelts Street Lights AB i Örebro
, Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Anläggare / Elmontör för gatubelysning - Bogfelts Street Lights
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-27Om företaget
Bogfelts Street Lights är ett ledande företag inom gatubelysning. Vi arbetar med ny, till och ombyggnation, service och underhåll av belysningsanläggningar i offentlig miljö. Med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet bidrar vi till tryggare och mer energieffektiva stadsmiljöer.Om tjänsten
Arbete med kabelschakter
Kabeldragning och arbete i mark
Montering och installation av belysningsstolpar och armaturer
Dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
B-körkort för manuell låda
God Svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Gymnasieutbildning (gärna elprogram eller motsvarande)
C-körkort
Erfarenhet av elinstallationer utomhus
ESA, APV eller andra branschrelaterade utbildningar
Erfarenhet av arbete med gatubelysning
Vi erbjuder
Ett stabilt företag med lång branscherfarenhet
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Varierande arbetsuppgifter i en viktig samhällsfunktion
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är flexibel och är innovativt
Hungrig på att lära sig ny saker inte är rädd för att hugga i
Vill ingå i ett stark team, är lojal och ser laget framför dig själv
Är lyhörd och respektfull
Vill göra skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Vi önskar din ansökan via mail
E-post: mats.hogberg@bogfelts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare/Elmontör Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bogfelts Street Lights AB
(org.nr 556369-4925), https://www.bogfelts.se/
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Projektledare
Mats Högberg mats.hogberg@bogfelts.se Jobbnummer
9768069