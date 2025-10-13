Anläggare med BE-körkort
LN utemiljö AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN utemiljö AB i Malmö
LN Utemiljö AB är ett företag på framfart i sydvästra Skåne. Vi söker dig med erfarenhet inom trädgårdsanläggning som läggning av marksten, gräsmattor, staket och trädäck.
Har du erfarenhet av beskärning av buskar och träd är detta också ett stort plus.
Du ska ha kunskap om hur man gör underarbeten för läggning av marksten och gräsmattor samt en grundläggande kunskap om snickeri. Har du haft ledande roller i tidigare jobb är detta ett plus.
Vårt måtto är att antingen gör vi det bra eller inte alls.
Du bör vara i bra fysisk kondition och vara socialt lagd då vi har mycket kundkontakt.
Körkort för personbil är ett krav. BE ett plus.
Vi skapar utemiljöer till byggföretag, fastighetsbolag, Brfer och privatpersoner.
Vi vill att du utvecklas och har kul på jobbet :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@lnutemiljo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN utemiljö AB
(org.nr 559351-0778)
Sofiedalsvägen 10 (visa karta
)
238 37 OXIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lars Nilsson info@lnutemiljo.se 0705177676 Jobbnummer
9554815