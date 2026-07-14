Anläggare inom finplanering sökes
Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Anläggare inom finplanering - Göteborg
Just nu söker vi på Prowork Kompetens duktiga anläggningsarbetare till spännande projekt inom finplanering i Göteborg.
Är du en driven och noggrann anläggningsarbetare med erfarenhet av finplanering? Vill du bli en del av ett växande företag som erbjuder utveckling? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom anläggning med fokus på finplanering. Arbetet är både praktiskt och självständigt, där du tillsammans med ett erfaret team bidrar till att skapa kvalitetssäkra lösningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som anläggare
Har erfarenhet av finplanering såsom sättning av kantsten, plattläggning, asfalts-justering och ytskikt
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
Meriterande:
B-körkort
Yrkesbevis för anläggning eller rörläggning
Arbete på väg, Heta Arbeten eller andra relevanta certifikat
Plats: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002923