Anläggare Bjäre Entreprenad AB
Isaksson Byggbemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Helsingborg
2026-08-03
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Anläggare till Bjäre Entreprenad AB
Vi har många spännande projekt på gång under hösten och söker nu efter fler drivna och engagerade yrkesarbetare som vill vara med på resan mot vår vision att vara den ledande markentreprenören.
Vill du arbeta i en organisation där det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget?
Trivs du utomhus? Vill du ha ett fysiskt arbete? Har du tidigare erfarenhet som anläggare? Sök då till oss på Bjäre Entreprenad!
Bjäre Entreprenad erbjuder markentreprenader med stort engagemang. Vår vision är att vara den ledande markentreprenören, med fokus på kvalité, säkerhet samt ordning och reda för kunder, leverantörer och medarbetare. Våra kunder ska uppleva prisvärda leveranser och våra medarbetare ska ges möjlighet att känna yrkesstolthet över utfört arbete.
Vi arbetar gemensamt för en stark företagskultur och inkluderar alla medarbetare i arbetet runt värderingar och vision. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill ha motiverade anställda som trivs på arbetsplatsen.
Bjäre Entreprenad är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som anläggare på Bjäre Entreprenad ingår många olika arbetsmoment inom markentreprenader, allt från grundläggningar och VA-jobb till finplanering. Det är viktigt att du kan planera ditt arbete och se vad som behöver göras för att arbetet ska flyta på och tidsplaner hållas. Du tycker om att ta ansvar och vill vara involverad i löpande beställningar av t.ex. rörmaterial och grusbilar i samråd med arbetsledningen. I de större projekten utgår du från ritningar så det är en fördel om du är bekant med ritningsläsning sedan innan.
Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan 7-16Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som vi tycker är viktiga är noggrannhet, effektivitet och kvalitetsmedvetenhet. Du har lätt för att samarbeta med kunder, kollegor och arbetsledare och platschefer och har en positiv och lösningsinriktad grundsyn.
Du trivs med att arbeta med frihet under ansvar och tillsammans med dina kollegor på arbetsplatsen och arbetsledningen så driver ni tillsammans projektet mot mål.
Placeringsort
Du utgår från hemmet Kvalifikationer
B-Körkort
Meriterande
Ritningsläsning
Yrkesbevis
Förarbevis Grävmaskin/Hjullastare Ersättning
Fast månadslön.
ANSÖKAN
Om du har frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emila Olsson på telefonnummer 0709- 35 00 40 eller via e-mail emila@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Isaksson Byggbemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg- och anläggningsbranschen. Isaksson Byggbemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Byggbemanning AB
(org.nr 559356-0120), https://cv.isakssonbyggbemanning.se/cv_isaksson/iframe.jsp?mtronlyform=1&
211 45 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10019889