Ankomstkontrollant till Saab Dynamics
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Har du erfarenhet av ankomstkontroll och har ett stort intresse för kvalitet? Vill du tillhöra en verksamhet vars syfte är att skydda människor och samhälle? Då kan detta vara rollen för dig!
Som Ankomstkontrollant kommer du att ansvara för att säkerställa ankommande materials riktighet mot sedan tidigare ställda krav. Detta görs genom att:
* Inspektera dokumentation.
* Hantera mätutrustning för att mäta kritiska mått.
I din roll så kommer du att arbeta nära med olika funktioner inom Saab. Du kommer exempelvis ha en nära dialog med vår planeringsfunktion, som tar vid när du är klar med ditt arbete. Du kommer även samarbeta nära med dina närmsta kollegor.
Du är en viktig del i processen att säkerställa kvaliteten på det material vi som företag köper in. Saab befinner sig just nu i en utvecklingsresa och du har nu möjlighet att vara med och påverka men även utvecklas tillsammans med teamet - samt se till att vårt material håller högsta möjliga kvalitetsstandarder.
Din profil
En förutsättning är att du är en lagspelare och van att jobba i team och projekt samtidigt som du har god förmåga att hantera arbetsuppgifter självständigt. Du trivs i ett arbete där du utvecklas och får möjlighet att driva processer framåt med noggrannhet och kvalitet. Eftersom arbetet innebär mycket interna kontakter är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och trivs med att vara spindeln i nätet.
Krav för tjänsten:
* Du har tidigare erfarenhet från att arbeta med dokumentgranskning, inspektion och kan hantera mätutrustning.
* Goda kunskaper i att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
* Ritningsläsning.
Meriterande för tjänsten:
* Erfarenheter från kontroll av material inom försvarsindustri.
* Erfarenheter från process/leverantörssäkring.
* Mätteknisk erfarenhet.
* Erfarenhet av IFS.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
