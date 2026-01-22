Ankomstkontrollant sökes till Saab i Göteborg
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ankomstkontrollant för ett uppdrag på Quality Inspection-grupp på Saab Surveillance i Göteborg. I denna roll kommer du att granska och kontrollera kvalitén på inkommande material från våra leverantörer - främst inom områden som mekanik, delsystem, kretskort och kablage. Du säkerställer att produkterna uppfyller ställda krav enligt ritningar och standarder, hanterar avvikelser och driver utredningar i samarbete med inköp och konstruktion.
I denna rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför eventuell anställning, i enlighet med kundens krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Kontrollera så att produkter uppfyller ritningskrav och kvalitetsstandarder
• Hantera och följa upp leverantörsavvikelser
• Delta i problemlösning och driva enklare tekniska utredningar
• Dokumentation och rapportering
• Placeringsort: Göteborg
Vem är du?
Vi söker dig som har god förståelse för mekanik och ett skarpt öga för detaljer. Du är analytisk, noggrann och trivs i en roll där du får vara delaktig i att höja kvalitetsnivån. Du gillar att lösa problem, arbetar strukturerat och ser hellre möjligheter än hinder.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från mekaniktillverkning och ett starkt tekniskt intresse
• En teknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå
• God förmåga att tolka tekniska ritningar och dokumentation
• En nyfiken och drivande personlighet
Meriterande erfarenheter:
• Kvalitetsteknik eller kvalitetssäkring
• Kunskap om kompositmaterial, ytbehandling och lackad mekanik
• Tidigare arbete inom tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av Creo
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en kommunikativ lagspelare som trivs i samarbete med andra - samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699805