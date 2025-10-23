Anestesisjuksköterska - Konsultuppdrag

Selecta Recruitment AB / Sjuksköterskejobb / Karlskrona
2025-10-23


Specialistsjuksköterska inom anestesi sökes
Vi på Selecta Recruitment AB söker just nu en specialistsjuksköterska inom anestesi för ett uppdrag som sträcker sig från vecka 03 till vecka 34, 2026.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill planera ditt nästa uppdrag i god tid och säkra en stabil och utvecklande roll inför det kommande året.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Om företaget
Selecta Recruitment AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag med fokus på vård, socialtjänst och läkarkompetens. Vi samarbetar med både offentliga och privata verksamheter över hela landet och lägger stor vikt vid trygghet, kvalitet och personlig kontakt.
Hos oss är du inte bara en resurs - du är en värdefull samarbetspartner. Vi ser till att du får konkurrenskraftiga villkor, goda arbetsförhållanden och stöd under hela uppdraget. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra konsulter och skapa uppdrag som passar både professionellt och personligt.
Om uppdraget
Tidsperiod: Vecka 03-34, 2026
Ort: Mer information lämnas vid intresse
Omfattning: Heltid

Vi söker dig som har erfarenhet av anestesisjukvård och trivs i en dynamisk miljö där kvalitet och patientfokus står i centrum.
Intresserad?
Välkommen att höra av dig för mer information eller för att anmäla ditt intresse.
Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!
Selecta Recruitment AB
info@selectarecruitment.se
Telefonnummer: 072-350 48 06

Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: alain@selectarecruitment.se

Arbetsgivare
Selecta Recruitment AB (org.nr 559036-4039)
371 11  KARLSKRONA

Kontakt
Alain Ndikumana
alain@selectarecruitment.se
0723504806

