Andts Samordnare - Vikariat
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-02-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten i Östersund
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Av länsstyrelsens sju enheter är Samhällssenheten den som spänner över flest typer av frågor. Här arbetar vi bland annat med miljö- och klimatfrågor, samhällsplanering och boende, social hållbarhet, samhällsberedskap och kulturmiljöfrågor. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!
Nu söker vi dig som med kunskap och engagemang vill samordna länets arbete inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar) fram till och med april 2028.
Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att ANDTS politiken får genomslag i länet utifrån de regionala förutsättningarna och utmaningarna. Det innebär att du ansvarar för att driva det externa arbetet framåt tillsammans med länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och andra regionala aktörer.
Ditt huvudsakliga ansvar inkluderar:
- Samverkan med och samordning av olika aktörer i länet och nationellt.
- Koordinering av insatser inom ANDTS för att säkerställa bästa möjliga resultat.
- Driva nätverk och hålla i t.ex. utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och kunskapen inom ANDTS-området.
- Uppföljning av pågående processer för att identifiera framgångar och förbättringsområden.
- Analys och presentation av undersökningar och kartläggningar som genomförs regionalt och nationellt
Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan dina arbetsuppgifter komma att ändras utifrån nya behov.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker en kreativ och nytänkande person som har förmåga att se alternativa lösningar på befintliga processer. Då arbetet innebär många olika kontaktytor behöver du vara bra på att samarbeta och bygga relationer liksom tydlig i din kommunikation. I din roll som samordnare behöver du vara självgående med förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Resor inom länet och inom landet förekommer normalt i tjänsten.
Kvalifikationer
Du ska ha:
- högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- dokumenterad erfarenhet av folkhälsoarbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av samordning och att stödja samverkan mellan en stor mängd olika aktörer
Det är meriterande om du har:
- mångårig erfarenhet av ANDTS-samordning eller ANDTS-förebyggande arbete inom offentlig sektor
- vana att hantera och bearbeta olika former av undersökningar
- dokumenterade kunskaper om projekt- och/eller processledning
I denna rekryteringsprocess har vi valt att plocka bort det personliga brevet, varför det är av extra stor betydelse att svara utförligt på frågorna som ställs i samband med ansökan. Dessa utgör grund för bedömning av din ansökan. Den information vi efterfrågar ska vara av relevans för tjänsten. Tänk också på att det är viktigt med ett informativt CV, så det blir tydligt vilka meriter och erfarenheter du har. Till exempel vilka arbetsuppgifter och ansvar du haft i din nuvarande eller tidigare tjänster.
Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av vårt viktiga arbete!
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
De flesta av de foton vi använder i annonserna är tagna av Göran Strand. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1352-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jämtlands län
(org.nr 202100-2452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten Kontakt
Therese Räftegård Färggren 010-2253421 Jobbnummer
9756535