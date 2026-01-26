Analytisk kemist
2026-01-26
Har du några års erfarenhet av analytisk kemi inom läkemedelsindustrin och känner dig redo för en roll med mer ansvar och variation?
Vi söker dig som vill kombinera din tekniska expertis med spännande konsultuppdrag hos våra kunder i Uppsala med omnejd. Som konsult hos oss på Randstad Life Sciences kliver du in i projekt där din kompetens verkligen gör skillnad. Här får du chansen att fördjupa dig i avancerade metoder samtidigt som du får en helhetsförståelse för kvalitetssystemen i branschen.
Att vara konsult på Randstad innebär en brant utvecklingskurva i en trygg miljö.
Du får:
Variation: Möjlighet att testa olika företag och laboratorier utan att byta arbetsgivare.
Trygghet: Fast lön, kollektivavtal, tjänstepension och förmåner som friskvårdsbidrag.
Nätverk: Du blir en del av ett starkt team inom Life Science där vi stöttar varandra och delar kunskap.
Vi välkomnar även underkonsulter (fåmansbolag) som vill samarbeta med oss.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Analytiskt arbete: Utföra och utveckla metoder samt arbeta med instrumentkvalificering och transfer-projekt.
Validering: Delta i och driva valideringsarbete enligt gällande riktlinjer.
Kvalitetsfokus: Hantera avvikelseutredningar och ändringsärenden (Change Control).
Dokumentation: Upprätta och granska tekniska rapporter och styrande dokument.
Beroende på din tidigare bakgrund anpassar vi uppdragen så att du både får använda det du redan kan och utmanas inom nya områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i labbmiljön och har ett skarpt öga för detaljer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
En gedigen erfarenhet från läkemedelsbranschen och arbete enligt GMP/GLP.
Djup kunskap inom analytiska tekniker (t.ex. HPLC, GC, MS).
Erfarenhet av att självständigt driva kvalitetsprocesser och utredningar.
En akademisk bakgrund inom kemi, farmaci eller motsvarande.Om företaget
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
