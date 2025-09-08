Analytiker till Kriminalvårdens underrättelseenhet
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Till Säkerhetsavdelningens underrättelseenhet, sektionen för underrättelseanalys och bearbetning, söker vi nu en analytiker.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Detta är en bred, utvecklingsinriktad analytikertjänst där du i nära samverkan med kollegor driver frågor kring analys, processer, verktyg och arbetssätt. Ni skapar struktur, effektiva processer och hållbara samarbeten som stärker underrättelseverksamheten både internt och i samverkan med andra myndigheter.
Rollen passar dig som, utöver att analysera och leverera kvalificerade underlag, också tycker om att förbättra arbetssätt, testa nya lösningar och bidra till långsiktiga förändringar. Du kombinerar strategiskt tänkande med hög planerings- och kvalitetsmedvetenhet. Du trivs med komplexa frågeställningar, tar initiativ och levererar resultat sida vid sida med ditt team.
Som analytiker hos oss är du underställd sektionschefen för underrättelseanalys och bearbetning. Rollen är bred och du kommer att arbeta utifrån aktuella behov med att identifiera och initiera riktade insatser mot specifika fenomen, inklusive planering, uppföljning, analys, produktion och presentation av resultat. Du stödjer verksamheten med underlag utifrån uppkomna behov och bidrar med sakkunskap inom specifika områden där du även delger underlag till olika ledningsgrupper inom Kriminalvården. Du kommer att arbeta med både strategisk och operativ underrättelseanalys och delta i enhetens övriga uppdrag, exempelvis avdelningsgemensamma analyser och projekt. I rollen ingår även att bidra till utvecklingsarbete inom underrättelseområdet, exempelvis genom att ta fram och förbättra processer, metoder och verktyg. En annan del är att delta i den interna underrättelseutbildning som genomförs inom myndigheten. Vi samverkar även med analysfunktioner hos andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som tänker strategiskt, ser den långsiktiga betydelsen av beslut och har förmågan att planera, organisera och prioritera effektivt. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, lösa problem och omsätta idéer till konkreta resultat. Du gillar att driva utveckling från att identifiera behov och samla rätt personer, till att testa lösningar och säkerställa att de ger resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom område som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av underrättelseanalys vid en underrättelsefunktion
• Erfarenhet av att utveckla och förbättra arbetsprocesser och/eller arbetssätt
• Erfarenhet av samverkan mellan myndigheter
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• Grundläggande kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad underrättelseutbildning
• Erfarenhet av arbete med säkerhet- och sekretessfrågor
• Erfarenhet av arbete med relationsdatabaser och analysverktyg
• Erfarenhet av hantering och analys av mängddata
• Erfarenhet av processtyrning och/eller verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av projektledning eller andra likvärdiga ledande uppdrag
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
