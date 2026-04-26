Analytiker - med förmåga att leda utredningar
Vill du leda utredningar som bidrar till Sveriges framtida energipolitik och ett hållbart energisystem? Nu söker vi en vass analytiker som kan leda utredningar där det krävs djup förståelse för hur energisystemets olika delar interagerar och en gedigen kunskap om energipolitiken i Sverige och EU. Här får du chansen att leda komplexa utredningar och bidra med din sakkunskap i omställningen av energisystemet.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - analys- och utredningsarbete
Energisystemet står inför stora förändringar när industrin, transportsektorn och hushåll ställer om samtidigt som omvärldsläget hela tiden förändras. Det kräver en stor förmåga till systemanalys och att kunna konkretisera utredningsarbetet i tydliga och väl motiverade slutsatser och förslag. På avdelningen för Systemanalys och statistik analyserar vi hela energisystemet och dess omställning för att ge regeringen och andra beslutsfattare välgrundade underlag.
Som analytiker hos oss arbetar du brett med analys- och utredningsfrågor inom energiområdet. Du kommer leda och vara delaktig i utredningar där det exempelvis handlar om att analysera och utvärdera energipolitiska mål och styrning för att nå dessa, bedöma konsekvenser av olika vägval och kunna väga olika effekter mot varandra, bedöma omvärldsfaktorer och dess betydelse för utvecklingen av energisystemet och analysera energimarknader nationellt och internationellt. Du bidrar också till att sprida kunskap om energifrågor i samhället och samarbetar med kollegor inom myndigheten och externa aktörer. Hos oss blir du en del av en akademisk miljö med bred expertis och lång erfarenhet. Publiceringsdatum2026-04-26Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen har du minst tre års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet samt en relevant akademisk examen, exempelvis som ingenjör, nationalekonom eller statsvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om det svenska energisystemet, dess olika delar och utmaningar, liksom förståelse för hur det samverkar med resten av samhället. Tjänsten kräver att du har god kunskap om Sveriges och EU's energipolitik. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av analys- och utredningsarbete inom energiområdet samt vana av att leda och ansvara för utredningar. Rollen ställer också krav på mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt en god förmåga att ta del av information på engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en person med analytisk förmåga och med starkt ledarskap, som kan motivera och samordna grupper, skapa engagemang och driva arbetet framåt. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ samt bidrar till en miljö där kollegor arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, samtidigt som du är strukturerad och kan planera, organisera och hålla tidsramar. Med din kvalitetsmedvetenhet säkerställer du att arbetet utförs noggrant och i linje med uppsatta mål. Slutligen har du ett starkt driv, engagemang och intresse för rollen och de frågor vi arbetar med. Om företaget
Avdelningen Systemanalys och statistik är navet i Energimyndighetens utredningsarbete och ansvaret sträcker sig över alla typer av energifrågor, energi- och elsystemsfrågor, styrmedelsanalyser, uppföljning och utvärdering, prognoser och scenarier. På avdelningen ansvarar vi för Sveriges officiella energistatistik. Vi jobbar aktivt med samtliga av energipolitikens tre pelare. Regeringen är vår främsta uppdragsgivare men vi arbetar också kunskapshöjande mot samhället i stort.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 18 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-005261. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mathias Normand på telefon 016-544 22 59 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720-796988.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
632 21 ESKILSTUNA
Energimyndigheten
Rekryteringskonsult
Jennifer Nilsson jennifer.nilsson@poolia.se
