AML Manager - Surveillance
Northmill Bank AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
Northmill Bank är ett svenskt fintech-bolag som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 4 000 handlare och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Om rollen
Som AML Manager för Surveillance hos Northmill Bank kommer du att leda vårt AML Surveillance-team och säkerställa att banken upprätthåller höga standarder inom bekämpning av penningtvätt (AML/CTF). Du ansvarar för att driva teamets dagliga arbete, följa upp KPI:er och mål samt utveckla teamets arbetssätt för att möta regulatoriska krav och bankens riskprofil.
I rollen fungerar du även som expertstöd inom AML Surveillance för övriga delar av banken och deltar i utredningar, riskbedömningar och vid externa förfrågningar.
Leda och utveckla AML Surveillance-teamet, inklusive uppföljning av prestation, kompetensutveckling och kvalitet.
Säkerställa att teamets arbete följer AML/CTF-regler, interna policys och Northmills riskramverk.
Planera och prioritera det operativa arbetet inom transaktionsövervakning, utredningar och externa förfrågningar.
Bidra med AML-perspektiv vid utveckling av produkter och processer i banken.
Rapportera teamets prestationer och KPI:er till ledningen.
Utföra och fatta operativa beslut gällande kundrelationer inom ramen för bankens riskprofil.
Har erfarenhet av AML/CTF-arbete, gärna inom transaktionsövervakning eller liknande funktion.
Har tidigare erfarenhet av att leda och utveckla team.
Har god förståelse för regulatoriska krav och riskhantering inom bankverksamhet.
Är strukturerad, kommunikativ och kan fatta beslut inom definierade ramar.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill! Så ansöker du
