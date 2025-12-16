Amanuenser till avdelningen för programvara och system vid IDA
2025-12-16
Vi söker upp till 8 amanuenser till timarvoderade uppdrag vid institutionen för Datavetenskap.
Om jobbet
Arbetet innefattar att efter överenskommelse assistera kursansvariga lärare på avdelningen, eller övriga delar av institutionen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att hålla i lektioner, datalaborationer, handledning, rättning, seminarier eller likande. Vilka uppgifter dessa är beror på aktuell kurs.
Om dig
Vi söker dig som vill vara assistent i någon eller några av avdelningens kurser under våren:
Kandidatprojekt i programvaruutveckling (TDDD96; eventuellt även TDDD83), programmering av inbyggda system (TDDI11), processprogrammering och operativsystem (TDDE68/TDDE47) och ingenjörsprofessionalism (TDDI83, TDDD99).
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskurser inom de områden som de aktuella kurserna behandlar och undervisningsspråket i kursen.
Meriterande är tidigare arbete som kursassistent, slutförd utbildning, avklarade kurser (poäng), samt tidigare arbetslivserfarenhet.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer arbeta på avdelningen för programvara och system (SaS). Inom avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringssystem, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem, parallella och distribuerade system, och teoretisk datalogi.
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Studierektor
Martin Sjölund martin.sjolund@liu.se Jobbnummer
