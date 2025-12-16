Amanuenser i maskinteknik
Örebro universitet / Barnskötarjobb / Örebro Visa alla barnskötarjobb i Örebro
2025-12-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker 2-3 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik under vårterminen 2026.
Bakgrund
Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik ges bland annat kurser inom tekniskt basår samt högskole- och civilingenjörsprogrammen, inom områdena mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, solidmodellering, med flera. Dessa kurser innehåller laborativa moment och övningar.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Under vårterminen kommer arbetsuppgifterna att vara handledning till studenter under laborationer och övningar inom CAD/solidmodellering (Tekniskt basår). Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuenser bedriva egna studier vid Örebro universitet.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier inom området maskinteknik. Som amanuens för tekniskt basår bör du ha läst grundläggande solidmodellering, samt att vi gärna ser att du är student på i första hand något av högskoleingenjörsprogrammen.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Erfarenhet av liknande verksamhet är starkt meriterande liksom goda studieresultat inom de aktuella områdena. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.
Information
Anställningen är tidsbegränsad till första delen av vårterminen med starttid och omfattning (deltid) beroende på vad som överenskommes med hänsyn till dina egna studier. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas på maximalt 50 % för högst ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av kursansvarig Sören Hilmerby, 019-30 10 48, soren.hilmerby@oru.se
eller enhetschef Anders Lindén, 019-30 22 04, anders.linden@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
•
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-01-07. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
Lönesättning enligt lönestege. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924) Arbetsplats
Örebro universitet Jobbnummer
9646876