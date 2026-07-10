Amanuenser i kriminologi
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2026-07-10
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Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder utbildningar som tillhör landets bästa. Vi söker två amanuenser i kriminologi vid Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap. Som amanuens kommer du att vara en viktig del av vår fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Bakgrund
Vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds fristående kurser och utbildningsprogram på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid BSR bedrivs även framstående forskning. I kriminologiämnet finns tre aktiva forskningsmiljöer.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som amanuens i kriminologi ingår administrativa uppgifter i relation till undervisning, viss undervisning samt allmänt administrativa uppgifter för att stödja lärarkollegiet och enhetsledningen i kriminologi.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ska du ha bedrivit studier omfattande minst 180 högskolepoäng.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, är noggrann och strukturerad, kan uttrycka dig väl i tal och i skrift, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Arbetslivserfarenhet från arbete inom akademin är meriterande.
Information
Anställningen är 30 % under 5 månader med beräknad start 2025-08-17. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Brittany Evans, tel 019- 30 12 29, brittany.evans@oru.se
eller programansvarig Amanda Ihs, tel 019-30 30 98, amanda.ihs@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-07-27. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-04388/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Programansvarig
Amanda Ihs amanda.ihs@oru.se +4619303098 Jobbnummer
9999253