Amanuens till kurser i fjärrvärmesystem
2025-10-28
Är du intresserad av att hjälpa till som handledare för datorlaborationer i undervisningen på Institutionen för Samhällsbyggnad och Industriell Teknik? Vill du få en chans att hjälpa yngre studenter i sitt lärande och utveckla dina egna pedagogiska förmågor? Välkommen att söka extrajobb som stöd i undervisning i kursen Fjärrvärme - teknik och system vid Uppsala universitet.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se institutionens https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/Denna
anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö i Uppsala.
Avdelningen för byggteknik och byggd miljö bedriver forskning och utbildning inom området byggteknik och andra byggvetenskaper med fokus på energi i byggnader och byggd miljö. Vi ger kurser inom byggnadsfysik, byggnadsprojektering, energieffektivisering i byggnader, energisystem för byggnader och infrastruktursystem. Hos oss arbetar ca 20 personer och vi har flera framgångsrika samarbeten med näringsliv och organisationer. Vi har lång erfarenhet av att forska och undervisa energisystem med den byggda miljön i fokus. Här finns möjligheter att få ingå i en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö med erfarna kollegor.
Läs mer på https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/avdelningen-for-byggteknik-och-byggd-miljo
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisningsstöd inom på kursen Fjärrvärme - teknik och system. Exempel på arbetsuppgifter är deltagande vid laborationstillfällen för att bistå studenter med handledning, läsning av laborationsrapporter, samt stöttande vid seminarier och handledning av projektarbeten.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. God förmåga till kommunikation och administrativ skicklighet är krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser helst att du är antagen till något av civilingenjörsprogrammen Energisystem eller System i teknik och samhälle, samt har genomgått någon av de två kurserna Fjärrvärme - teknik och system (1TS309) eller Fjärrvärmesystem (1TS335), men personlig lämplighet väger tyngre än exakt studieinriktning.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 10 % under ett halvår. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Joakim Widén, joakim.widen@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2025 , UFV-PA 2025/3228.
I den här rekryteringen använder vi oss inte av personligt brev, istället besvarar du några korta frågor i ansökan.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
