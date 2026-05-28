Amanuens för uppdrag inom Agentic AI
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Arbetet innebär utveckling av ett högpresterande modulärt system för autonoma agenter där fokus ligger på bryggan mellan strategisk planering och reaktiv utförande. Du kommer att ansvara för att designa och implementera Reactive Behavior Trees som möjliggör för systemet att fatta intelligenta beslut i dynamiska miljöer. En del av arbetet inkluderar att möjliggöra interaktiv planering med Human-in-the-loop (HITL). Detta innebär att skapa system som inte bara arbetar autonomt, utan som kan ta emot och integrera mänsklig vägledning och ruttjusteringar i realtid utan att kompromissa med säkerhet eller måluppfyllelse.
Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen. Vi söker dig som närmar dig slutet av din ingenjörsutbildning, inom datateknik/medieteknik.
Vi vill att du har:
Erfarenhet inom planering, användning och integrering av AI system.
Erfarenhet av Behavior Trees och Python.
Kunskaper inom Agentic AI.
Erfarenhet inom visualisering.
Bra kunskaper inom engelska och svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Arbetat med Drönare, BT och Python.
Erfarenhet av att arbeta med konfliktfri planering.
Kurser likt Practical Data Visualization and Virtual Reality (TNM093) ochInformation Visualization (TNM111).
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/itn
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under två månader med omfattningen 50 procent av heltid, start snarast.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 6 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR partner
Emma Törnqvist emma.tornqvist@liu.se +4611363448 Jobbnummer
9933678