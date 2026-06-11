Åmåls kommun söker speciallärare åk 7-9
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2026-06-11
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Vad erbjuder vi
Kristinebergskolan i Åmål samlar alla elever i årskurs 7-9 i och omkring Åmål. Här råder ett gott arbetsklimat mellan skolans 400 elever och 50-talet personal och skolan är inne i ett spännande utvecklingsarbete med eleven i fokus. Skolan har satsat på klasser med färre elever, hemklassrum och lärarna nära eleverna organiserade i ämnesövergripande arbetslag.
Skolan leds av rektor och biträdande rektor. Här finns elevhälsa på plats varje dag med specialpedagoger, kuratorer och skolsköterska samt speciallärare och socialpedagoger. Ett antal lärarassistenter stöttar såväl elever som personal i de olika arbetslagen.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vem är du
Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med kollegor för att sätta elevens lärande och sociala utveckling i fokus. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och du fångar och inspirerar de elever du möter. Som person är du positiv, tydlig, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Förutom att aktivt bidra till elevers utveckling, lärande och måluppfyllelse samt skolans utveckling ser vi att du lägger stor vikt vid ett nära samarbete med elevhälsa, skolledning och övrig personal.
Ditt uppdrag
Vi söker en speciallärare med så bred behörighet som möjligt. Du kan ha en speciallärarinriktning mot svenska och/eller mot matematik. Ditt uppdrag består i att undervisa elever både enskilt och i grupp. Du arbetar tillsammans med de tre övriga speciallärarna och med hela elevhälsan. Uppdraget varierar mellan att möta och undervisa elever i skolans stödenhet Paletten och att undervisa elever i eller i nära anslutning till ordinarie undervisning.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Formella kompetenskrav
Behörig och legitimerad speciallärare
Digital identifikation med Bank ID
Anställningen förutsätter att du har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från tidigare undervisning
Erfarenhet från tidigare uppdrag som speciallärare
Utbildning i och erfarenhet av att ha arbetat med MI, motiverande samtal, då det används som ett aktivt verktyg
Vid anställningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde den 12 augusti. Tjänsten är för närvarande placerad på Kristinebergskolan i Verksamhet Grundskola, Område C inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Närmaste chef är rektor på Kristinebergskolan. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
9960325