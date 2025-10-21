AM - IT-konsulttjänster
2025-10-21
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
ACCOUNT MANAGER
Vi söker just nu för vår kunds räkning Account Manager
Bolaget erbjuder IT-konsulttjänster och är ett av landets snabbast växande bolag inom branschen. De ser till att deras kunder blir bäst i världen på det de gör genom att bidra med kunskap och kompetens inom IT, management och digital marknadsföring. Bolaget tar sig an kunder från många olika branscher och styrs av ledord så som engagemang och effekt. Här är ett bolag som ligger i framkant och som tar sig an spännande utmaningar. Det är genom bolagets ca 900 medarbetare som de tar sig till nästa nivå och skapar förutsättningar för ett digitaliserat Sverige.
Drivs du av att skapa goda relationer som genererar affärer i en snabb miljö? Som Account Manager skapar du nya affärsmöjligheter, utvecklar befintliga samarbeten och på ett proaktivt sätt driver upp din egen säljbudget. Här ansvarar du för hela försäljningsprocessen, från att söka nya kundrelationer till att skriva offert och sluta avtal. Du bidrar med utveckling och idéer för att främja samarbeten och affärer. Du samarbetar med övriga i säljteamet men även med regions- och rekryteringsansvariga.
Vi söker dig som har:
• Mycket god förmåga att skapa långsiktiga relationer
• Dokumenterad erfarenhet av försäljning med goda resultat
• Erfarenhet av B2B-försäljning av produkter och/eller tjänster
• Tjänsteförsäljning inom IT och/eller bemanning (meriterande)
• Erfarenhet av affärsutveckling (meriterande)
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller sälj
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska samt engelska
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
