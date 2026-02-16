Aluminium Machining Process Specialist
2026-02-16
Bli nyckelspelaren som formar framtidens produktion hos Ljunghäll/Gnutti Carlo.
Vill du arbeta i en av Sveriges mest avancerade produktionsmiljöer där automation, innovation och teknisk utveckling driver allt vi gör? Söker du en roll där du äger processen, från skärdata till maskininvesteringar och där din specialistkompetens verkligen får genomslag?
Då kan du vara den Aluminium Machining Process Specialist vi söker.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Hos Gnutti blir du en central aktör i ett globalt, framåtlutat teknikbolag med hög automationsgrad och en maskinpark som ständigt utvecklas. Här får du ansvar och frihet att påverka produktionens framtida tekniska riktning.
Detta är en roll för dig som vill ha inflytande, tekniskt djup och verklig påverkan!
Som vår nya Aluminium Machining Process Specialist blir du den tekniska specialisten som kopplar samman projekt, produktion och konstruktion. Du får djupinsyn i våra mest avancerade produkter och ansvarar för att skapa robusta, effektiva och lönsamma koncept för aluminiumbearbetning.
Du får möjlighet att:
• Kravställa skärverktyg, fixturer
• Ta fram processupplägg, cykeltider och optimala bearbetningsstrategier
• Industrialisera helt nya produkter, från idé till produktion
• Arbeta nära kunder och leverantörer i tekniska dialoger
• Utveckla våra processer och driva förbättringsprojekt med stor påverkan
I den här rollen befinner du dig mitt i hjärtat av vår teknikverksamhet i ett område där idéer snabbt blir verklighet och där du får vara med och forma nästa generations produktionslösningar.
Du arbetar i skärningspunkten mellan våra mest avancerade processer; Bearbetning, Gjutning, Automation, Projektledning och Processutveckling. I denna roll blir du involverad redan i de tidiga konceptvalen, när ramarna för en helt ny lösning ska sättas. Samtidigt följer du produkterna genom hela deras livscykel och får se hur dina beslut formar hållbarhet, kvalitet och effektivitet över tid.
VI SÖKER DIG SOM
Det är en roll för dig som trivs i en miljö där initiativ uppmuntras, där tempot är högt på ett positivt sätt och där tekniken ständigt rör sig framåt. Här får du utrymme att tänka nytt, ifrågasätta, förbättra och påverka. Det här är en roll för dig som vill vara nära tekniken, nära besluten och nära den utveckling som driver företaget framåt.
VI TROR ATT DU HAR
Du tycker om att se helheten och göra kloka tekniska avvägningar där ditt omdöme och din expertis spelar en avgörande roll.
• Djup erfarenhet av aluminiumbearbetning och skärdata
• Förmåga att räkna, optimera och analysera skärprocesser
• Erfarenhet av maskinval, verktygsval och konceptframtagning
• Erfarenhet från tillverkande industri, gärna fordonsrelaterad (högvolymsproduktion)
• En analytisk och faktabaserad approach med förmåga att stå för dina tekniska rekommendationer
Du är van att driva frågor, lösa problem och ta initiativ. Du gillar när mycket händer och trivs i en miljö där teknik och produktion möts.
VARFÖR DU KOMMER ATT TRIVAS HOS OSS
Hos Gnutti får du:
• En högautomatiserad, modern fabriksmiljö
• Ett företag med stark teknikhöjd och långsiktiga investeringar
• Ett kompetent team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans
• Stora möjligheter att påverka processer, teknikval och din egen utveckling
• En kultur där innovation och förbättringar är självklara
• En arbetsplats där din expertis är affärskritisk
Sök rollen och bli en del av ett företag som sätter teknik, utveckling och människor i centrum. Vi ser framemot att välkomna vår nästa nyckelspelare!
Sök redan idag, urval sker löpande och kan komma att utföras innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om rollen kontakta Linda Mukka, HR på linda.mukka@gnutticarlo.com
