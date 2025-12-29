Alten Jönköping Söker En Embedded C/c++ Developer
Alten Sverige AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-12-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Mjölby
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens inbyggda system tillsammans med engagerade kollegor i spännande teknikprojekt? På ALTEN Jönköping söker vi nu en driven och nyfiken utvecklare som vill växa tillsammans med oss och våra kunder inom teknik- och industrisektorn.
Om rollen
Som Embedded C/C++ Developer kommer du, tillsammans med ditt team, att arbeta med utveckling av inbyggda system - från systemering och implementering till felsökning och verifiering.
Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med elektronikutvecklare, testare och applikationsingenjörer i en miljö som präglas av teknik, innovation och samarbete.
Utöver utvecklingsarbetet uppmuntras du att bidra med förbättringar av arbetssätt och processer för att stärka både teamet och våra lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av utveckling i C/C++ för inbyggda system.
Förmåga att felsöka och testa på både hårdvaru- och mjukvarunivå.
Kan göra egna mätningar och enklare felsökning på kortnivå med mätinstrument.
Förståelse för mjukvarudrivna hårdvarukrav.
Minst 3-5 års erfarenhet
God kommunikativ och social förmåga samt vana av samarbete
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av Linux och verktyg som GIT, Gerrit och Jenkins.
Erfarenhet av agila metoder.
Erfarenhet av Python eller andra skriptspråk är meriterande.
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och som ständigt vill utvecklas. Du är proaktiv, tar ansvar för dina uppgifter och har ett genuint engagemang för ditt arbete.
Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och delar gärna med dig av din kunskap. Vi ser också att du är strukturerad, öppen och trivs med att arbeta i team. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9665014