Allmänspecialist - Prima Vård Sverige AB - Läkarjobb i Haninge

Prenumerera på nya jobb hos Prima Vård Sverige AB

Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Haninge2021-07-07Hälsocentralen är en husläkarmottagning i Västerhaninge med ca 13.500 listade patienter, totalt sett är vi ca 50 medarbetare. Våra uppdrag är husläkarmottagning med basal hemsjukvård, BVC, medicinsk fotsjukvård och primärvårdsrehabilitering. Vi har psykosocialt team, rehabkoordinator, diabetesmottagning, astma-KOL mottagning och äldre mottagning.Lideta är ett vårdbolag med verksamhet inom primärvård, kvinno- och barnsjukvård och psykisk hälsa i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Idag består koncernen av cirka 50 enheter och har idag runt 250,000 patienter. I Lideta ingår också vårdkoncernen Mama Mia.Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största privata bolag inom kvinno- och barnsjukvård. Mama Mia erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vårdtjänster inom öppenvård för alla människor i alla åldrar.Lideta växer både genom förvärv av enskilda vårdenheter samt genom en kontinuerlig utökning av verksamheten på respektive ort. De sista åren har företaget också investerat mycket i olika digitala initiativ med målet att öka tillgängligheten för Lidetas patienter.Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld.Akka Hälsocentral är Västerhaninges vårdcentral - En del av Lideta Hälsovård.Vi har en stabil personalgrupp på ca 50 medarbetare.Vårt uppdrag är att bedriva Husläkarmottagning med basal hemsjukvård, BVC, medicinsk fotsjukvård,primärvårdsrehabilitering. Vi har extra uppdrag ex rehabiliteringskoordinator och lymfterapeut.Vi är ett härligt läkargäng som önskar tillökning med ytterligare kollega.Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för distriktsläkare inom primärvården och möjligheter till medicinska utmaningar.Vi har läkare på olika nivåer, allmänspecialister samt ST, Leg läkare, AT och underläkare, där du får möjlighet att vara handledare.Mamma Mia BVC finns hos oss, möjlighet att ha läkarmottagning där är möjligt.Nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocialateamet, REKO och rehab.MaxManus är taligenkänningssystem, diktering direkt i journalsystemet, som vi använder oss av.Kunskap i journalsystem Take Care är meriterande.Som person är du engagerad, empatisk, självgående, prestigelös, flexibel och ansvarstagande gällande både ditt arbete, kunder och verksamheten. Då ditt arbete är väldigt självständigt måste du vara driven och van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt är det mycket viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar för ditt team och mottagningen.Anställning och ansökan:Tillsvidareanställning efter provtjänstgöringUrval och intervju sker löpande.Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Trygg, maria.trygg@akkahc.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-07FastSista dag att ansöka är 2021-08-15Prima Vård Sverige AB5852724