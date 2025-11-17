Allgörare på Bilfirma

Kjellman Invest AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-17


Vi söker en arbetsvillig person som är ute efter att göra lite allt möjligt på en liten bilfirma. Man ska vara förberedd på att man får göra väldigt mycket olika saker som bland annat:
Tvätta bilar
Hämta och lämna bilar i hela Sverige
Annonsera och fota bilar
Prata med kunder
Sälja bilar
Köpa in bilar
Helgarbete

Man måste därför vara i god form och kunna hantera mycket saker samtidigt. Man ska vara nyfiken och vilja lära sig. Inget krav på tidigare erfarenhet.
Krav:
Körkort B (inkl manuell)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Skicka in din ansökan via E-post.
E-post: joakim@kjellmanauto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk med "Jobbansökan".".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kjellman Invest AB (org.nr 556865-2472)
Teknikervägen 1 (visa karta)
149 45  NYNÄSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kjellman Auto

Jobbnummer
9609102

