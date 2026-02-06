Alkoholhandläggare
2026-02-06
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Tillståndsenheten med tre alkoholhandläggare är organiserad i Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Vi utökar nu vår enhet med en medarbetare till. Du kommer att arbeta med att främja ansvarsfull servering och försäljning av alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Samarbete och samverkan finns mellan kommunernas alkoholhandläggare i länet och är något som vi önskar arbeta för att utveckla ytterligare. I dagsläget är det avtalssamverkan mellan 5 kommuner; Borgholm, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga och Kalmar.
Vi har en uttalad ambition att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför processorienterat och kraven på service och rättssäkerhet i hanteringen är höga för att vi på alla sätt ska hjälpa de företagare som vill bedriva sin verksamhet i Kalmar.Kvalifikationer
Examen från utbildning på högskolenivå med inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig och/eller erfarenhet av arbete inom området krävs. Du är målinriktad, noggrann och serviceinriktad. Arbetet förutsätter att du både kan arbeta självständigt och att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Körkort B krävs.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH1/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bo Bjerkinger bo.bjerkinger@kalmar.se 010-352 32 28 Jobbnummer
