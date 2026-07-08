Alkohol- och tobakshandläggare
Lycksele kommun / Administratörsjobb / Lycksele Visa alla administratörsjobb i Lycksele
2026-07-08
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker en engagerad handläggare som vill vara med och säkerställa en rättssäker och professionell tillstånds- och tillsynsverksamhet i Lycksele kommun.
Som handläggare på myndighetsenheten i Lycksele kommun kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att handlägga och utreda ärenden rörande tillstånd för alkoholservering och tobaksförsäljning samt planera och genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Du samverkar med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna.
Rollen som alkoholhandläggare innefattar även utredning av ekonomiska frågor såsom granskning av årsredovisning, bokföring, aktiebolagsregler och revisionsregler. Arbetstiden är främst dagtid, men även helg-, kvälls- och nattjänstgöring förekommer i samband med tillsyn.
Tjänsten kan även kombineras med andra arbetsuppgifter inom myndighetsenheten, exempelvis administrativa uppgifter såsom rapportering av statistik, registrering av handlingar och beredning av vissa ärenden inför beslut. Det ger dig möjlighet att bredda din kompetens och få en varierad roll med insyn i flera delar av myndighetsenhetens verksamhet.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är noggrann, kommunikativ och stresstålig. Du har förmåga att prioritera och planera om bland flera viktiga arbetsuppgifter och vara effektiv i din handläggning. Du har ett gott omdöme samt ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet i planering, agerande och beslut. Du är noggrann, ansvarstagande och har en god känsla för rättssäkerhet.
Vi ser gärna att du har flerårig och aktuell erfarenhet av ärendehandläggning och utredning, aktuell erfarenhet av myndighetsutövning samt en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både skrift och tal. Meriterande är om du har erfarenhet av och kunskap om ekonomisk granskning, såsom arbete med årsredovisningar, bokföringsregler aktiebolagsregler, revisionsregler. Kunskap om alkohollagen samt erfarenhet av handläggning och utredning enligt alkohollagen är också meriterande.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: http://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning:100%
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
Vissa tjänster i Lycksele kommun omfattas av registerkontroll och du kommer då behöva lämna ett registerutdrag från Polisens misstanke- och/eller belastningsregister inför anställning.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in hos oss på myndighetsenheten?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1357, senast 2026-08-10. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
Storgatan 22 (visa karta
)
921 81 LYCKSELE Arbetsplats
Lycksele kommun Kontakt
Företrädare för Vision
Charlie Persson charlie.persson@lycksele.se +4695016791 Jobbnummer
9996370