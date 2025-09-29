Alkohol- och tobakshandläggare
Vill du bidra till en hälsosam och god miljö och göra skillnad för Piteås nöjesliv i rollen som alkohol- och tobakshandläggare?
Som alkohol- och tobakshandläggare ingår du i avdelningen Miljö och hälsa som är en av Samhällsbyggnads fem avdelningar. Avdelningen är en myndighet som arbetar under miljö- och tillsynsnämnden med tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol- och tobak och har 19 medarbetare. Piteå utför även alkoholtillsyn åt Älvsbyns kommun och har ett samverkansavtal tillsammans med kommunerna Umeå, Skellefteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. Vår arbetsplats "Stadsporten" hittar man mitt i Piteå centrum, i direkt anslutning till busstationen. Här arbetar vi aktivitetsbaserat med möjlighet att arbeta på distans när verksamheten tillåter.
Piteå har tillsammans med Älvsbyn ett flertal serveringsställen och ett rikt föreningsliv som anordnar sammankomster för dels slutna sällskap och dels till allmänheten. Turistbranschen är stark och Piteå är Norrbottens största resmål sommartid. Som alkoholhandläggare är du med och bidrar till en trevlig, trygg serveringsmiljö på och kring serveringsstället.
Vi ser fram emot din ansökan.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med handläggning av serveringstillstånd, tobaksärenden och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. I rollen ingår också förebyggande arbete med rådgivning, utbildning och samverkan med andra myndigheter och krögare. Arbetet innebär viss kvälls- och nattjänstgöring.
Beroende på vilken kompetens/erfarenhet du har, kan du även få möjlighet att jobba inom avdelningens övriga områden såsom miljöbalken, livsmedelslagen m.m.
Hos oss är arbetet flexibelt och det finns stora möjligheter att styra över hur du lägger upp ditt arbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller annan likvärdig utbildning eller har erfarenhet av tillsyn och utredningsarbete.
Som person är du strukturerad och känner dig trygg med att fatta beslut. Du är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt i ditt myndighetsutövande samtidigt som du också har förmåga att vara serviceinriktad och lösningsfokuserad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Du kan skapa engagemang och arbetar mot överenskomna mål och tidsramar. All handläggning sker digitalt varför en god datakunskap är en förutsättning. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-12
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se/jobbaisamhallsbyggnad
- För ett attraktivt och hållbart Piteåwww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
