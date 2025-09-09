Alecta i Stockholm söker IT arkitekt
2025-09-09
Forma framtidens kapitalförvaltning som IT arkitekt hos Alecta i Stockholm - påverka arkitektur och skapa hållbara lösningar.
Vill du kombinera tekniskt djup med strategisk påverkan i en samhällsbärande verksamhet? Hos Alecta får du en nyckelroll inom kapitalförvaltning där du bidrar till arkitektur och design av långsiktiga lösningar med hög kvalitet. Här samarbetar du tätt med både IT och verksamheten i ett erfaret team som värdesätter kompetens, prestigelöshet och gemensamt lärande. För dig som vill göra skillnad - både tekniskt och för människors framtid - är detta en möjlighet att ta stort ansvar och utvecklas i en viktig miljö.
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett viktigt område på Alecta där du arbetar med spännande tekniska utmaningar och kan påverka arkitektur och lösningar
• Ett team med hög teknisk kompetens, stark teamkänsla och nära samarbete med verksamheten
• Samhällsviktigt uppdrag där du hjälper Alectas kunder att trygga sin ekonomiska framtid
• En trygg arbetsgivare med generösa förmåner som friskvårdsbidrag, lunchsubvention, förkortad sommararbetstid och tillgång till träningslokaler
Det här gör du hos oss
I rollen som IT arkitekt har du en varierande vardag där du utvecklar, designar och förvaltar våra affärskritiska system för kapitalförvaltning. Teamet ansvarar för en blandning av egenutvecklade .NET-system, inköpta SaaS-lösningar och rapporteringssystem kopplade till Alectas dataplattform i Databricks.
Sammanfattningsvis kommer du:
• Arbeta med nyutveckling och förvaltning av system i .NET
• Ansvara för frågor rörande systemarkitektur och design
• Säkerställa att systemarkitekturen möter krav på säkerhet, prestanda och kvalitet
• Agera stöttande mot ditt team och dela med dig av din kunskap och erfarenhet
• Agera länk mellan områdets domänarkitekt och teamet
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett dedikerat team bestående av utvecklare, systemförvaltare, produktägare och Scrum Master. Vi arbetar agilt och releasar kontinuerligt. Här arbetar du i en kultur som kombinerar hög kompetens och nyfikenhet med trygghet och kvalitet.
Alecta sitter på ett fint och uppskattat kontor i centrala Stockholm med möjligheten att arbeta hemifrån vid behov.
Mer om dig
Vi tror att du har flera års erfarenhet som .NET-utvecklare och det är positivt om du har tagit lead i tekniska frågor tidigare. Du har kandidat- eller civilingenjörsexamen i datavetenskap, informationsteknologi eller ett annat relevant område. Som person har du ett analytiskt förhållningssätt, håller dig uppdaterad på teknikutvecklingen och är trygg i att fatta beslut. Att samarbeta med andra kommer naturligt för dig och du trivs i rollen som mentor och gillar att ta ansvar för helheten.
Erfarenhet från bank, försäkring eller annan reglerad verksamhet är meriterande, likaså om du utvecklat system för kapitalförvaltning. Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
