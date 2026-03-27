Äldresamordnare, inriktning trygghetsvärd
Om jobbet
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Som äldresamordare får du vara den som skapar gemenskap, trygghet och livskvalitet för äldre i Göteborg.
Här möter du människor, idéer och situationer som gör varje dag unik.
I din roll som äldresamordnare ingår det att du leder rörelsebaserade aktiviteter så som balansgymnastik och även att du känner dig bekväm med att hålla i aktiviteter som har att göra med digital inkludering.
Som äldresamordnare har du stor frihet att planera och utveckla verksamheten tillsammans med dina arbetskollegor. Det ingår även att arbeta uppsökande.
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid, under en vecka kan man vara på olika ställen och/eller göra väldigt olika saker samt vikariera för annan kollega.
Placering: Du kommer att ha hela Göteborg som ditt arbetsfält! Till en början kommer du att arbeta dels som "löpare" dvs vara på flera olika mötesplatser, detta kan dock ändras över tid.
Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg, IT/teknik eller likvärdigt
- Tekniska färdigheter såsom: goda kunskaper i Microsoft Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Erfarenhet av att pedagogiskt lära ut och stötta i tekniska hjälpmedel så som surfplatta, mobil och dator
- Goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
- Flexibel i att kunna växla mellan olika arbetsplatser under veckan (med resor via kollektivtrafik d v s inget krav på körkort).
Meriterande men inte ett krav
- Vidareutbildning inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
- Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annat självständigt arbete.
- Erfarenhet av dokumenthantering - förmåga att skriva protokoll, mindre rapporter samt hantera korrespondens
- Kunna agera som "super-user" i IT/teknikfrågorDina personliga egenskaper
Som trygghetsvärd för äldre är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. I din roll anpassar du sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du är uppmärksam i ditt bemötande. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. I ditt arbete tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och driver arbetet framåt.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här/ https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Pernilla Halmedal pernilla.halmedal@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3667509 Jobbnummer
9823329