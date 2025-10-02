Äldrekonsulent till centrum
Göteborgs kommun / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla folkhälsoarbetet och arbeta med mötesplatser, kultur och hälsa för seniorer inom stadsområde centrum. Nu finns det möjlighet till att bli en del av vårt team, då vi söker två äldrekonsulenter.
Är det du som gör skillnad på riktigt?
En av tjänsterna söker vi med inriktning musik, sång eller kulturskapandeaktiviteter
I arbetsuppgifterna ingår att använda musik som redskap i mötet med och tillsammans med seniorer. Vi ser gärna att du kan hantera något musikinstrument.
För den andra tjänsten söker vi någon med inriktning eller kompetens kring dans eller träning för äldre
Du kommer att ingå i en kreativ arbetsgrupp och vi utgår från målgruppen och uppdraget som är föränderligt över tid, vilket innebär att vi tillsammans kontinuerligt behöver tänka om och tänka nytt i arbetet.
Du arbetar självständigt, är mycket ute i fält och ingår i nätverk med kollegor. Vi arbetar med att stärka det friska och förebygga ohälsa genom att ge människor förutsättningar att leva ett "gott liv" långt upp i åren. Som äldrekonsulent arbetar du både direkt med målgruppen på mötesplatser med aktiviteter och med ett motiverande arbetssätt, liksom övergripande strategiskt i olika uppdrag. Du behöver trivas i att arbeta med seniorer och kunna växla över till mer övergripande frågor.
I arbetet ingår:
• Direktkontakt med främst seniorer genom musikskapande aktiviteter
• Ingå i och leda olika utvecklingsarbeten/samverkan/projekt.
• Arrangera föreläsningar/informationstillfällen och samverka med interna/externa aktörer ihop med övriga kollegor.
• Systematisk uppföljning av aktiviteter/uppdrag/mål.
Du kommer till ett gott gäng som erbjuder dig ett roligt, omväxlande och händelserikt arbete! Du kommer ha stor frihet i din tjänst och möjlighet till att utveckla verksamheten genom att pröva dig fram. Vill du bli en av oss?
Arbetstiden är förlagd till dagtid men ett par gånger under året, vid olika möten eller vid särskilda evenemang, kan tjänstgöring kväll/helg förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som har högskoleutbildning inom musik, dans, kultur eller alternativt socionom, beteendevetare, pedagogik, folkhälsa eller annan högskoleutbildning som vi kan bedöma som likvärdig.
• Du har god IT-vana, främst inom Microsoft Office.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med seniorer inom mötesplatser eller motsvarande hälsofrämjande verksamhet både operativt och strategiskt
• Erfarenhet av att arbeta relationsbyggande och kontaktskapande med seniorer
En del av rollen handlar om att marknadsföra våra verksamheter, därför behöver du vara bekväm i sociala kontaktytor, såväl formella som informella, eftersom du kommer att skapa nätverk och bygga relationer. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan, skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pernilla Halmedal pernilla.halmedal@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 75 09 Jobbnummer
9537761