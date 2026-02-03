Aktivitetsledare till First Camp Löttorp
2026-02-03
Gör sommaren magisk - bli aktivitetsledare på First Camp Löttorp!
Älskar du skratt, musik och människor? Då kan det här vara sommarjobbet för dig. Som aktivitetsledare på First Camp Löttorp skapar du minnen för hela familjen - från barnklubb och minidisco till bingo, quiz och roliga familjeaktiviteter. Du blir en del av ett engagerat team som brinner för glädje, värdskap och semesterkänsla.
Och ja - du får gärna söka tillsammans med en kompis. Många av våra bästa team har startat precis så. På First Camp Löttorp erbjuder vi dessutom personalboende, perfekt för dig som vill jobba på en ny plats och göra sommaren till ett äventyr - även om du bor långt hemifrån.
Det här gör du
Leder barnklubb & minidisco
Håller i kvällsunderhållning och familjeaktiviteter
Sprider energi och skapar en varm, rolig stämning
Hjälper till där det behövs - vi jobbar alltid tillsammans
Vem är du?
Du är glad, trygg och tycker om att möta människor. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär dig det du behöver kunna.
Varför First Camp?
Hos oss får du en sommar fylld av gemenskap, utveckling och massor av skratt. Vi arbetar efter våra värderingar We Care, We Have Fun, We Simplify, We Deliver Results - alltid med hjärta och hjärna.
Sommarjobb 20-40 h/vecka. Arbetstider kan vara morgon, kväll och helg.
Urval sker löpande - sök redan idag. Skriv gärna i din ansökan om du söker tillsammans med någon.
Detta kan bli din bästa sommar.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
