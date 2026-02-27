Aktivitetsledare - Gottsunda allaktivitetshus
2026-02-27
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
På Gottsunda Allaktivitetshus får du chansen att vara en drivande kraft i en kreativ och pulserande verksamhet där idéer snabbt blir verklighet. Här arbetar du nära barn, unga och engagerade lokala aktörer för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande mötesplats. Som aktivitetsledare blir du en viktig förebild och möjliggörare - och får varje dag se hur ditt arbete gör verklig skillnad i människors liv. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
På Gottsunda Allaktivitetshus blir du en del av en verksamhet som sjuder av liv, idéer och möjligheter. Vi erbjuder avgiftsfria och organiserade aktiviteter för alla åldrar och fungerar som en levande, generationsöverskridande mötesplats där demokrati, inkludering och social hållbarhet omsätts i praktiken varje dag. Här arbetar vi områdesbaserat och i nära samverkan med boende, civilsamhället och professionella aktörer - alltid med målet att skapa en trygg och meningsfull fritid för barn och unga.
Arbetstiden innehåller både kvällar och helger - när många av våra deltagare faktiskt har möjlighet att vara med.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som aktivitetsledare får du en central och kreativ roll där det ingår att:
• Skapa och leda aktiviteter - Du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter efter skoltid, under lov, på kvällar och helger, både själv och tillsammans med våra samarbetspartner.
• Jobba nära människor - Du möter barn, unga, vuxna, civilsamhället och samverkansaktörer för att fånga upp deras idéer, behov och drömmar - och förvandlar dem till verklighet.
• Bygga delaktighet och kreativitet - Du blir en inspirerande möjliggörare som stöttar ungas medskapande och uppmuntrar kreativitet, initiativ och nyfikenhet.
• Samverka brett - Du arbetar tätt tillsammans med skola, socialtjänst, polis, föreningar och andra lokala aktörer för att skapa ett tryggt och engagerande sammanhang.
• Hålla ihop helheten - Du växlar mellan praktiska uppgifter och administrativt arbete för att få verksamheten att fungera smidigt.
• Sätta huset på kartan - Du hjälper till att marknadsföra verksamheten, deltar i samverkansforum och bidrar till att fler hittar till våra aktiviteter.
Bygga relationer som betyder något - Du arbetar relationsskapande, skapar trygga möten och är en viktig vuxen i både huset och det omkringliggande området.
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, socialpedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att leda grupper och arbeta med barn och unga. Du behöver kunna arbeta både praktiskt och administrativt i verksamheten.
Meriterande för tjänsten:
• eftergymnasial utbildning inom folkhälsa eller samhällsarbete
• utbildning inom demokrati och delaktighets arbete
• utbildning inom normkritik, jämställdhet och inkludering
• utbildning inom projektledning
• erfarenhet av arbete i öppen fritidsverksamhet
• erfarenhet av föreningsliv
• erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer
• kunskap om barnkonventionen
• kunskap om ungas levnadsvillkor
• kunskap i samtalsmetodik.
Som person är du flexibel och har lätt för att ändra dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgift och strukturerar själv upp ditt arbete. Vidare är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Du är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst är du bra på att arbeta trygghetsskapande och relationsskapande i närområdet.
