Aktivitetscoach Projekt Misam+
2026-04-24
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Arbetsmarknadsenheten samordnar och genomför insatser som bygger på både statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik, och arbetar för att hjälpa människor närmare arbetslivet. Målet är att stärka individens möjligheter att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden eller att börja studera - och därigenom kunna försörja sig själv och minska risken för utanförskap.
Projekt MISAM+ pågår på Arbetsmarknadsenheten från februari 2026 till januari 2029. MISAM riktar sig till personer som är mellan 16 - 29 år och som varken studerar eller arbetar. Målet är att skapa tydliga kedjor mellan skola, vuxenutbildning och arbetsliv samt erbjuda en instegsarena med lågtröskelverksamhet där deltagarna kan ta steg mot studier och arbete i sin egen takt. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden samt Kramfors kommun.
Vi söker nu en aktivitetscoach för resurspedagogiskt arbete i projektet. Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som aktivitetscoach bidrar du till att stärka individernas personliga utveckling, anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning genom att arbeta med lösningar kring individens förutsättningar samt erbjuda stöd med vardagliga svårigheter. Du har en central roll i projektet och arbetar nära deltagarna för att motivera dem att återgå till studier inom gymnasiet eller vuxenutbildningen. Du skapar förtroendefulla relationer och stöttar varje individ utifrån deras förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Individuellt stöd och coachning av deltagare
* Motiverande arbete för att stärka deltagarnas vilja att återgå till studier
* Planering och genomförande av aktiviteter
* Samverkan med myndigheter, skola och andra aktörer
* Fungera som en länk mellan skola och Misam+
* Dokumentation och uppföljning av deltagarnas progression
Arbetet sker i nära samarbete med andra aktivitetscoacher och projektledare, där teamarbete och samverkan är avgörande för att nå projektets mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har relevant utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller liknande
* Har erfarenhet av arbete med målgruppen
* Har god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förståelse för målgruppens behov
* Kan anpassa bemötande, kommunikation och stöd utifrån individens förutsättningar
* Har förmåga att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet
* Är trygg i att arbeta både självständigt och i team
* Har god kommunikativ förmåga
* Har grundläggande kunskaper i Microsoft 365 (t.ex. Word, Excel, Teams)
* Har grundläggande digital kompetens och kan använda IT-verktyg
Vi ser att du:
* Är lösningsfokuserad, engagerad och har ett genuint intresse för att stötta människor i förändring
* Har förmåga att skapa förtroende och inspirera till utveckling
* Är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete
* Är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
* Är utvecklingsinriktad och öppen för att pröva nya arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Urval sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319525".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/barn--utbildning/arbetsmarknadsatgarder/projekt-misam.html
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Thomas Näsholm thomas.nasholm@kramfors.se 0612-80586
