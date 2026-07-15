Aktivitetsansvarig hos O'Learys
O'learys Trademark AB / Receptionistjobb / Borlänge Visa alla receptionistjobb i Borlänge
2026-07-15
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Aktivitetsansvarig hos O'Learys Borlänge
Om tjänsten: Vi söker nu en entusiastisk och engagerad aktivitetsvärd hos O'Learys Borlänge. Som aktivitetsansvarig spelar du en nyckelroll i att säkerställa att våra aktiviteter fungerar smidigt och att våra gäster får en enastående upplevelse varje gång de besöker oss. Rollen innefattar arbete kvällstid samt helger.
Om dig: Älskar du att stå på scen?! Vi letar efter dig som är en servicestjärna och värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ansvara för att våra aktiviteter levererar en hundraprocentig upplevelse
Driftansvar för alla aktiviteter på enheten, inklusive bowling, shuffleboard, dart, biljard och arkadhall.
Säkerställa att alla aktiviteter hålls i en hög standard av renlighet och ordning
Ta emot gäster, hantera bokningar och introducera gäster till aktiviteterna
Stötta baren med enklare dryckeshantering och servera drycker till aktiviteterna
Ansvara för underhåll, påfyllning och städning av alla aktiviteter för att säkerställa en hög standard.
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet från serviceyrken såsom reception, restaurang eller bar med god kassavana
Meriterande erfarenhet från tidigare arbete med bowling eller liknande aktiviteter
Förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och att arbeta effektivt under stress
Noggrann, flexibel och kan anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta Jacob Aurell-Dahlberg (borlange.vm@olearys.com
). Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Främst helger, kvällar kan förekomma
Plats: Borlänge
Om O'Learys:
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071862-2101836". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'Learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Borganäsvägen 48 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
10003619