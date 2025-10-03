Aktivitetsansvarig
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Hemmet för gamla är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år.
Byggnaden är belägen på en naturskön tomt med tillgång till en stor fin park som ger möjlighet till promenader och utevistelse för våra boende. Ett flertal bussförbindelser samt tunnelbana finns i närheten. Verksamheten omfattar två enheter, en med inriktning demens och en med somatik, totalt 63 lägenheter. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vi erbjuder
Vårt arbete kännetecknas av att vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt på jobbet! Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade.
Läs mer om staden som arbetsgivare här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom området för stimulans och aktiviteter!
Du kommer ha ett övergripande ansvar för stimulans och aktiviteter för våra äldre.
Gillar du att vara drivande, vill ha utrymme för att ta egna initiativ, ser möjligheter och lösningar då kan det här vara jobbet för dig!
Du kommer att:
• planera och leda aktiviteter för hela boendet
• leda vårt aktivitetsråd där vi planerar gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter
• stötta dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på avdelningarna
• hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom aktivitetsområdet
• utveckla och ansvara för våra sociala medier
• knyta kontakter och utveckla goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, volontärer, o.s.v.
• leda projekt som planeras gemensamt
Du samarbetar med samtliga medarbetare i verksamheten för att på bästa sätt erbjuda de boende en meningsfull dag.
Din kompetens och erfarenhet
Du är undersköterska gärna med erfarenhet från äldreomsorg. Du har ett driv och ett engagemang för förbättringar och förändringar. Det är viktigt att du vill driva egna projekt, både lite större och de som är av mindre karaktär. Även om det är du som har idéerna och drivkraften så gäller det att du får med dig dina kollegor så att ni tillsammans jobbar för att göra skillnad för våra boenden. Ditt arbete ska genomsyras av att du vill bidra och vara en drivande kraft till vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens och stadens mål. Du kommer att få stora möjligheter till kompetensutveckling och få vara en avgörande del av vår resa i att utveckla vår verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du arbetar generellt dagtid mån-fred men kan behöva arbeta en del helger och kvällar vid särskilda event.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se). Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och det får inte vara äldre än 6 månader.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev. Svara på frågorna i vårt ansökningsformulär, berätta för oss varför du är intresserad av jobbet och ladda upp ett uppdaterat cv med information om dina sysselsättningar.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
